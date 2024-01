KPO powoli odblokowuje wypłaty na Czyste Powietrze

Jednocześnie resort klimatu i środowiska szuka doraźnych rozwiązań, aby załatać tę dziurę. Do budżetu przyjęto poprawkę przesuwającą spłatę pierwszej tegorocznej wpłaty na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z NFOŚiGW skąd trafiają środki do WFOŚiGW. Ta kwota wynosi 350 mln zł. – Jeśli zaproponowane rozwiązanie zostanie przyjęte w odpowiednim czasie i zostanie podpisane przez Prezydenta RP, do beneficjentów programu „Czyste Powietrze” zostanie skierowana kwota ok. 300 mln zł. Pozwoli to na przekazanie dotacji ponad 11 tys. beneficjentów – informuje nas resort.

Kwota ma zapewnić finansowanie w okresie przejściowym przed uruchomieniem środków unijnych. Aby środki trafiły do WFOŚiGW, najpierw musi wejść w życie ustawa.