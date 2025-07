FBSerwis, firma należąca do grupy Budimex i działająca w branży zagospodarowania odpadów, osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. To konsekwencja zwiększonego wolumenu przetwarzanych odpadów i stabilnych cen świadczonych usług. Do czynników mających pozytywny wpływ na kondycję FBSerwis Budimex zalicza m.in. wzrost wolumenu przetwarzanych odpadów oraz inwestycje w rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów. Nie bez znaczenia są też: rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa i wymogi dotyczące recyklingu oraz działania optymalizujące koszty i zwiększające efektywność energetyczną.

Reklama

Czytaj więcej Budownictwo Ciemne chmury nad rynkiem budowlanym. Budimex apeluje Rozpisywanie i rozstrzyganie przetargów musi przyspieszyć, a podejście do oceny ofert wykonawców poprawić. Wojna cenowa się zaostrza, sytuacja w branży zaczyna się destabilizować – ostrzega i apeluje Artur Popko, prezes Budimeksu.

Część regulacji wspiera rozwój FBSerwis, a część go hamuje

Z kolei wśród czynników hamujących rozwój FBSerwis są wysokie ceny energii, zmienność regulacyjna, bariery administracyjne przy realizacji nowych projektów oraz ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych (inflacja i płace). Odnosząc się do regulacji spółka zauważa też, że w Polsce panuje nadmierna biurokracja i występują istotne opóźnienia w wydawaniu pozwoleń środowiskowych. Ponadto brakuje stabilności w systemie opłat i subsydiów. Regulacje częściowo również wspierają rozwój branży zagospodarowania odpadów, a tym samym działalność FBSerwis. Chodzi zwłaszcza o unijną i krajową politykę wspierającą gospodarkę cyrkularną, wprowadzane instrumenty zachęcające do inwestycji w recykling i odzysk oraz wzrost opłat za składowanie odpadów.

Budimex planuje kontynuować rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów za pośrednictwem FBSerwis. W jej ramach chce zwiększać wydajność oraz zdolności produkcyjne. Oprócz tego inwestuje w nowe wytwórnie mas bitumicznych oraz sprzęt umożliwiający ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego i mas ziemnych.