Krajowy rynek zagospodarowania odpadów poprocesowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych i elektrociepłowni, na którym działa m.in. Geotrans, pozostaje stabilny, ale wymagający. Według zarządu spółki, liczba ogłaszanych przetargów publicznych w tym obszarze potwierdza, że usługi oferowane przez firmę wciąż są potrzebne.

– Spółka dzięki wyspecjalizowanej kadrze posiadającej wieloletnie doświadczenie w branży ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów poprocesowych jest przygotowana na rosnące wymagania środowiskowe i presję regulacyjną w branży. Liczymy na to, że działania regulatorów wpłyną na dalsze ograniczenie działalności szarej strefy w branży gospodarki odpadami – uważa Przemysław Weremczuk, prezes Geotrans.