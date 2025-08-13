Firmy
Zarząd Geotransu chce skupić się na poprawie rentowności spółki

Firma zamierza również sukcesywnie startować w przetargach publicznych na zagospodarowanie odpadów. Ponadto liczy, że nowe regulacje przyczynią się do zwiększenia popytu na świadczone przez nią usługi.

Publikacja: 13.08.2025 06:00

Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu, liczy na to, że działania regulatorów wpłyną na dalsze ograniczenie działalności szarej strefy w branży gospodarki odpadami.

Krajowy rynek zagospodarowania odpadów poprocesowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych i elektrociepłowni, na którym działa m.in. Geotrans, pozostaje stabilny, ale wymagający. Według zarządu spółki, liczba ogłaszanych przetargów publicznych w tym obszarze potwierdza, że usługi oferowane przez firmę wciąż są potrzebne.

– Spółka dzięki wyspecjalizowanej kadrze posiadającej wieloletnie doświadczenie w branży ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów poprocesowych jest przygotowana na rosnące wymagania środowiskowe i presję regulacyjną w branży. Liczymy na to, że działania regulatorów wpłyną na dalsze ograniczenie działalności szarej strefy w branży gospodarki odpadami – uważa Przemysław Weremczuk, prezes Geotrans.

