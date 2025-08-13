Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu, liczy na to, że działania regulatorów wpłyną na dalsze ograniczenie działalności szarej strefy w branży gospodarki odpadami.
Krajowy rynek zagospodarowania odpadów poprocesowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków, instalacji komunalnych i elektrociepłowni, na którym działa m.in. Geotrans, pozostaje stabilny, ale wymagający. Według zarządu spółki, liczba ogłaszanych przetargów publicznych w tym obszarze potwierdza, że usługi oferowane przez firmę wciąż są potrzebne.
– Spółka dzięki wyspecjalizowanej kadrze posiadającej wieloletnie doświadczenie w branży ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów poprocesowych jest przygotowana na rosnące wymagania środowiskowe i presję regulacyjną w branży. Liczymy na to, że działania regulatorów wpłyną na dalsze ograniczenie działalności szarej strefy w branży gospodarki odpadami – uważa Przemysław Weremczuk, prezes Geotrans.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
JSW zwiększa wydobycie, oszczędza coraz więcej na działalności, ale to wciąż za mało, aby wyjść na prostą. Są pomysły, aby podobnie jak kopalnie PGG, także i JSW mogła korzystać z rządowego wsparcia. Jak sytuację w firmie komentują analitycy?
Zarząd LW Bogdanka zamierza powołać niezależnego eksperta, który będzie wspierać rozmowy ze związkami zawodowymi. Przedstawiciele załogi chcą zabezpieczenia socjalnego pracowników i sprawiedliwej transformacji.
Paliwowy koncern będzie w tym roku wyjątkowo hojny. Wypłaci akcjonariuszom niemal 7 mld zł. Kiedy trzeba kupić akcje żeby załapać się na wypłatę?
Jastrzębska Spółka Węglowa dostała decyzję przedłużającą koncesję na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu ze złoża Borynia do końca 2042 r. - podała spółka w raporcie giełdowym. W złożu jest m.in. blisko 40 mln ton węgla koksowego.
Zwiększone zapotrzebowanie zgłaszają zwłaszcza klienci indywidualni na benzyny i ofertę pozapaliwową. Nieco słabiej rok do roku jest z popytem na diesel i LPG, co wiąże się z kryzysem w transporcie ciężkim i sytuacją w Ukrainie.
Ukraińska spółka Coal Energy szuka jak sfinansować przejęcie jednej z kopalni na Śląsku. We wrześniu ma dojść do kluczowych decyzji.