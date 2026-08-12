Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się oczywiście fundusze dłużne, ale widać, że konkurencja w postaci bardziej ryzykownych rozwiązań jest też bardzo silna. Co więcej, w lipcu wszystkie główne kategorie funduszy odnotowały dodatnie wyniki sprzedaży. Do produktów dłużnych popłynęło aż 3,4 mld zł z łącznych 5,9 mld zł wpłat netto. Wynik sprzedaży funduszy dłużnych był zatem najwyższy od lutego. Do rekordów sprzed pół roku rynkowi nieco jednak brakuje, bo wówczas wpłaty do funduszy obligacji sięgały nawet 6–7 mld zł. Biorąc jednak pod uwagę to jak grymaśny jest ostatnio rynek obligacji, lipcowy wynik należy uznać za mocny. Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu doszło do sporych wzrostów rentowności (spadków cen) papierów skarbowych, przez co notowania wielu funduszy powróciły do poziomów sprzed kilku miesięcy. Wygląda jednak na to, że klienci TFI wykazali się sporą cierpliwością i widać to w wynikach sprzedaży poszczególnych rodzajów funduszy obligacji. O ile napływy do rozwiązań krótkoterminowych pozostały na podobnym poziomie jak w czerwcu, o tyle fundusze nastawione na papiery o dłuższym okresie zapadalności, charakteryzujące się większym ryzykiem stopy procentowej, przyciągnęły dwukrotnie więcej kapitału miesiąc do miesiąca.

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Co ciekawe, w lipcu poprawiło się jeszcze nastawienie do funduszy akcji, w tym polskich. Łączna sprzedaż funduszy akcji wzrosła o 75 mln zł w porównaniu z czerwcem, tj. do 756 mln zł. Była to jednak wyłącznie zasługa funduszy polskich akcji, które przyciągnęły 305 mln zł wobec 184 mln zł w czerwcu.

Z zestawienia Analizy.pl wynika, że spośród poszczególnych produktów najwięcej kapitału w zeszłym miesiącu przyciągnęły: PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy oraz PKO Obligacji Uniwersalny. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych funduszy detalicznych uplasowały się wyłącznie fundusze dłużne. Z kolei z największymi odpływami borykał się inPZU Obligacje Rynków Wschodzących.

Jeśli chodzi o TFI, najwięcej kapitału powędrowało do funduszy PKO TFI – łącznie 1,48 mld zł. Na miejscu drugim uplasowało się Erste TFI z wynikiem 676 mln zł, a Pekao TFI z napływami 662 mln zł zamknęło podium. Spośród TFI nienależących do grup bankowych czy ubezpieczeniowych najlepszy wynik sprzedaży wypracował Quercus TFI – do jego funduszy popłynęło 175 mln zł netto. Quercus TFI wyprzedził m.in. BNP Paribas TFI i Alior TFI.