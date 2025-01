Technologia będzie nakręcać rynki przez kolejny rok?

Wracając do zeszłorocznych wyników, to osiągnięcia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych były zbliżone do tego, co przeciętnie wypracowały fundusze akcji azjatyckich (bez Japonii), które na moment i bardzo dynamicznie wybudziły się z letargu. Nie tylko polskie akcje zawiodły. Niemiecki DAX co prawda urósł o niemal 19 proc., ale fundusze europejskich rynków rozwiniętych zyskały już tylko 5,3 proc.

Metale szlachetne zakończyły na minusie cały IV kwartał, a na koniec roku miały 13,1-proc. stopy zwrotu.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Masz gotówkę? Kup i trzymaj obligacje Rentowności papierów dłużnych co prawda nadal rosną (ceny spadają), natomiast dla cierpliwych inwestorów jest to raczej okazja niż moment na ucieczkę – oceniają zarządzający.

Sprawdzian obligacji

Od akcji bardzo często lepiej poradziły sobie obligacje. Warto pamiętać, że mimo rozpoczętych obniżek stóp procentowych rentowności amerykańskich papierów dziesięcioletnich w 2024 r. wzrosły i to aż o 71 pkt baz. Podobnie zachował się polski rynek długu, co oczywiście negatywnie odbiło się na funduszach papierów długoterminowych. To jedno z większych zaskoczeń 2024 r., tym bardziej że jeszcze przy aktualizowaniu prognoz rynkowych na przełomie roku wiele krajowych instytucji liczyło na zdecydowaną poprawę na krajowym rynku obligacji w kolejnych kwartałach. Z drugiej strony można jednak powiedzieć, że, co się odwlecze, to nie uciecze, a okolice 6-proc. rentowności polskich papierów dziesięcioletnich to już niezła oferta dla osób z nieco dłuższym horyzontem inwestycyjnym. W ocenie Łukasza Magiery z TFI PZU w środowisku wyższych stóp procentowych w Polsce ciągle atrakcyjnie prezentują się obligacje zmiennokuponowe, które po ostatniej korekcie oferują wyższą premię ponad WIBOR. – Niezłą rentowność dają również obligacje korporacyjne, w tym te w walutach obcych i zahedgowane do złotego, oraz obligacje inflacyjne (IZ) – twierdzi.

Polskie akcje i obligacje mogą wymagać od inwestorów sporo cierpliwości

Teraz czas na efekty inwestycji firm w SI

Michał Cichosz, zarządzający, Skarbiec TFI