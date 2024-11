Październikowe napływy do funduszy polskich akcji

W dziesiątym miesiącu tego roku wciąż utrzymywało się dodatnie saldo napływów. Do funduszy detalicznych tym razem trafiło łącznie 3,8 mld zł, czyli więcej niż we wrześniu czy sierpniu. Co ciekawe, nastawienie klientów TFI do ryzyka nieco się zmieniło. Numerem jeden pozostają oczywiście fundusze obligacji, ale ich sprzedaż nieco spadła w porównaniu z wrześniem. W ubiegłym miesiącu do tego typu rozwiązań trafiło 3,1 mld zł, czyli o 0,4 mld zł mniej miesiąc do miesiąca.

Wśród funduszy dłużnych od miesięcy największe zainteresowanie budzą produkty krótkoterminowe, do których w październiku trafiło 2,2 mld zł. Fundusze obligacji długoterminowych, które w październiku wypadły słabiej, kończyły miesiąc z 276 mln zł wpłat netto wobec 265 mln zł we wrześniu. W porównaniu z wrześniem obniżyły się napływy do funduszy obligacji korporacyjnych - powędrowało do nich 285 mln zł w porównaniu z 476 mln zł miesiąc wcześniej.

Narastająco w tym roku fundusze dłużne razem pozyskały już 27,2 mld zł - wynika z danych Analizy.pl.

W ubiegłym miesiącu krajowy rynek akcji zniżkował i prezentował się słabo na tle zagranicznych, szczególnie amerykańskiego. Część klientów TFI liczy na udany koniec roku na rynkach akcji – umorzenia w funduszach akcji polskich osłabły (saldo zaledwie 3 mln zł pod kreską), zaś fundusze akcji zagranicznych przyciągnęły 76 mln zł wpłat netto. Jak podaje serwis Analizy.pl, największą popularnością cieszyły się inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O, Quercus Global Growth oraz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych. Z kolei w segmencie funduszy akcji polskich dodatni wynik sprzedaży zanotowały jedynie fundusze o strategii uniwersalnej (38 mln zł) z Quercusem Agresywnym na czele (78 mln zł). To był także dobry miesiąc dla funduszu indeksowego inPZU Akcje Polskie O (39 mln zł). Fundusze akcji małych i średnich spółek zakończyły miesiąc z przewagą wypłat (minus 39 mln zł).