Milion zalet niezależnych doradców to wciąż za mało dla Kowalskich

Przedstawiciele niezależnych dystrybutorów zwracają uwagę, że napływy do funduszy w grupach bankowych często zdeterminowane są planami sprzedażowymi. – My jesteśmy doradcami, a w bankach są sprzedawcy. Tak tworzą się bezsensowne inwestycje, jak np. zakup obligacji przy zerowych stopach procentowych – zaznacza Stanek.

Spokój doradcy

Co jeszcze mają do zaoferowania pośrednicy? – Wszyscy mamy w swoich ofertach po kilkaset funduszy. To sporo, ale z drugiej strony kilkanaście to za mało. Istotą pracy niezależnych dystrybutorów jest dobieranie tych najlepszych – mówi Paweł Reczulski, zarządzający aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim. – Oferta jednego TFI mogłaby pewnie pokryć potrzeby statystycznego klienta, ale niestety osoby pracujące w bankach najczęściej mają zamiłowanie do pojedynczych produktów – przyznaje.

– Tysiąc czy dziesięć tysięcy produktów – to dla klientów nie ma większego znaczenia. Polacy za bardzo nie interesują się funduszami, a rynek praktycznie nie rośnie. Nie bez przyczyny mówi się, że w Polsce fundusze się sprzedaje, a nie kupuje. Kluczem jest doradztwo inwestycyjne, portfele modelowe, rosnące zespoły doradztwa – twierdzi Michał Kurpiel, wiceprezes F-Trust iWealth.

– Jesteśmy dla klientów, którzy potrzebują partnera w inwestycjach. Niestety, przegrywamy z tzw. pokoleniem kciuka, które preferuje ETF-y czy platformy brokerskie – wtóruje mu Stanek. Krzysztof Prasał, prezes Domu Inwestycyjnego Xelion, liczy jednak na lepsze czasy. – Usługa doradztwa może zyskać popularność, bo jest potrzebna. Część klientów szuka jednak portfeli modelowych, bo klienci lubią inwestować w gotowe, zrozumiałe rozwiązania. Oferta musi być jednak szeroka i kompletna. Mam nadzieję, że panująca w bankach monotonia wypchnie część klientów do niezależnych dystrybutorów – dodaje Prasał.

– Do pracy jako niezależny dystrybutor trzeba lat doświadczenia, w tym bankowego, ale potem ta wiedza procentuje. Spokój doradcy może być dla klientów i ich oszczędności zbawienny w okresach załamań rynkowych – zauważa Kurpiel. – Dlatego też musimy być instytucjami w pełni niezależnymi, żeby móc ściągać najlepszych ludzi z banków, chcących zerwać z planami sprzedażowymi – zaznacza.

– Możemy sobie spijać z dzióbków i mówić o naszej niezależności, ale nie zmienia to faktu, że w Polsce wciąż nie mamy kultury oszczędzania, inwestowania na rynku kapitałowym. Fundusze kojarzą się Polakom po prostu źle – zauważa Stanek.