Moda na banki zaczyna przemijać

Piotr Zagała, zarządzający BNP Paribas TFI, przyznaje, że przyczyną słabszej kondycji WIG20 w ostatnich tygodniach są przede wszystkim banki, która – jego zdaniem – spowodowana jest przewidywaniem wytraceniem tzw. momentum w wyniku odsetkowym. – Rynek oczekuje spadku tej pozycji w wyniku obniżek stóp procentowych, która jednak nie ma miejsca. Co ciekawe, ostatnio lepiej zachowują się banki w Europie Zachodniej, gdzie obniżka stóp wydaje się już przesądzona – zauważa Zagała. Jak zaznacza, kwestia siły relatywnej krajowych banków względem europejskich jest jednak dyskusyjna. – W długim okresie nasze banki są znacznie silniejsze, więc korekta jest uzasadniona – ocenia.

W odwrocie także Orlen i KGHM

Zagała zwraca też uwagę na dwie ważne dla WIG20 spółki, które ostatnio ściągają indeks dużych spółek ku południu. Jedną z nich jest Orlen, który zaskoczył negatywnie (ponownie) wysokimi nakładami inwestycyjnymi. – Oznacza to, że spółka upatrywana w głównej mierze jako dywidendowa nie będzie zachwycała poziomem dywidend w kolejnych latach – przewiduje Zagała. Kolejna firma znajdująca się obecnie w korekcie to KGHM. – Jego kurs w głównej mierze zależy od wahań cen miedzi, a te wynikają przede wszystkim ze spekulacji co do poziomu popytu na miedź. Co jakiś czas pojawiają się wieści o spodziewanym olbrzymim popycie na ten metal, po czym stykamy się z twardymi danymi wskazującymi na słabość popytu. I tak jest właśnie teraz – twierdzi zarządzający BNP Paribas TFI.