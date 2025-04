Bitcoin znów zaczyna spoglądać w stronę 100 tys. USD

W poniedziałkowe przedpołudnie zbliżyły się do 95 tys. USD i coraz odważniej znów można patrzeć w stronię okrągłego poziomu 100 tys. USD. Ten, ostatni raz, był widziany w lutym. Później jednak przyszła korekta spadkowa, która sprowadziła wycenę „króla kryptowalut” do 75 tys. USD. Tam spadki się zatrzymały i rozpoczął się nowy ruch wzrostowy. Co za nim stoi?

– 21 kwietnia Paul Atkins został zaprzysiężony jako nowy przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Atkins rozgrzewa emocje wielu inwestorów z racji pozytywnego podejścia do rynku kryptowalut. W piątek podczas pierwszego publicznego wystąpienia Atkins podkreślił potrzebę „racjonalnych, dostosowanych do celu ram regulacyjnych” dla aktywów kryptowalutowych. Stwierdził, że „uczestnicy rynku angażujący się w tę technologię zasługują na jasne regulacje” oraz że „innowacje były tłumione przez ostatnie kilka lat z powodu niepewności rynkowej i regulacyjnej, którą, niestety, SEC wywołała”. Na zakończenie nowy przewodniczący zaznaczył, że SEC ma sporą przestrzeń do działania w ramach istniejących regulacji, aby przeformułować politykę wobec kryptowalut – wskazują analitycy firmy XTB i dodają, że prokryptowalutowe wypowiedzi Atkinsa oraz odejście SEC-u od polityki opartej na egzekwowaniu przepisów przyczyniły się do utrzymania optymistycznych nastrojów rynkowych. Bitcoin konsoliduje się poniżej 95 tys. USD, co przy uwzględnieniu skali ostatnich wzrostów oznacza utrzymujący się silny popyt oraz ograniczoną realizację zysków.