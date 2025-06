Platyna również doczekała się swoich pięciu minut

Jak wskazują eksperci XTB, powodów siły platyny jest co najmniej kilka.

– W poniedziałek obserwowaliśmy kolejne osłabienie amerykańskiego dolara, co wspierało nastroje na rynku metali szlachetnych. Do głównych motorów wzrostu na tym rynku zaliczyć należy także napięcia geopolityczne, obawy co do długów fiskalnych państw, w tym w USA, i ryzyko spowolnienia gospodarczego w środowisku niepewności ekonomicznej i podwyższonej inflacji – wyliczają eksperci. Zwracają także uwagę na elementy specyficzne dla samej platyny. – Cenę platyny wspiera nie tylko odnowione zainteresowanie „metalami fizycznymi”, wobec rosnącej podaży pieniądza M2 w największych bankach centralnych, ale też oczekiwana ciasna podaż na rynku SPOT, więcej zastosowań w przemyśle i techniczne zainteresowanie spekulacyjne na rynku złota i srebra. Dodatkowym czynnikiem wspierającym platynę jest ponowne zainteresowanie domów jubilerskich i projektantów, gdzie pośrednio oddziałuje efekt coraz niższych marż z historycznie drogiego złota, co samo w sobie kieruje zainteresowanie rynku w stronę platyny, która w ostatnich latach wypadła z łask. Co również interesujące, platyna jest metalem rzadszym od złota – podkreślają przedstawiciele XTB.