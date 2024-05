Jak przewiduje think-tank, przynajmniej w krótkim terminie polityka pieniężna banku w Oslo będzie bardziej restrykcyjna niż tego ze Sztokholmu, co powinno zachęcać inwestorów do lokowania w koronie norweskiej. O ile w Norwegii oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły w porównaniu z poprzednim kwartałem, o tyle w Szwecji presja inflacyjna słabnie szybciej od prognoz, a to skłania obie instytucje do przyjęcia odwrotnej postawy.



Choć spadek liczby rozpoczynanych budów spowalnia, wskazując na nadzieje na łagodzenie kryzysu na rynku nieruchomości, to inne dane pokazują hamowanie szwedzkiej gospodarki. W rezultacie zapowiedziane przez Riksbank – który w maju obniżył stopy – kolejne dwa cięcia kosztu pieniądza wyglądają na bardzo prawdopodobne.