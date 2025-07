Złoty dostał rykosztem. Trend spadkowy USD/PLN dobiega końca?

– USD/PLN rósł w poniedziałek najmocniej od 12 maja. W maju mieliśmy ciąg dalszy rozgrywek handlowych oraz niepewność związaną z wyborami w Polsce. Ruch na wykresie USD/PLN powiązany był przede wszystkim z ruchem EUR/USD, gdzie obserwowaliśmy duże spadki. Para EUR/PLN pozostawała zaś stabilna i tak jest od dłuższego czasu – wskazują analitycy firmy XTB i dodają: – W kontekście średniego i długiego terminu dla polskiego złotego ważne będą perspektywy monetarne. W lipcu RPP niespodziewanie zdecydowała się na cięcie stóp procentowych i wiele wskazuje na to, że obniżki mogą być kontynuowane od wrześniowego posiedzenia. Czynnikiem prowadzącym do dalszej obniżki będzie spadająca inflacja. W najbliższy czwartek poznamy wstępny odczyt inflacji CPI za lipiec. Jest to jeden z ważniejszych odczytów inflacji w ostatnim czasie, gdyż wpływ na niego mają dwa ważne czynniki. Po pierwsze, przemija efekt bazy związany z rezygnacją z tarczy energetycznej, która doprowadziła do podniesienia taryf na różne nośniki energii. W tym momencie efekt podwyżki z zeszłego roku przemija, a co ważne, w lipcu doszło też do obniżenia cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców. Te dwa czynniki spowodują, że duża część kontrybucji inflacji energetycznej zostanie zniwelowana, co pozwoli na spadek inflacji poniżej 3 proc. – zwracają uwagę analitycy XTB. Czy to skłoni RPP do kolejnych obniżek stóp procentowych i dodatkowo uderzy w złotego?