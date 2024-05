Mimo to zdaniem specjalisty Santander BM CD Projekt to jedna z dwóch spółek gamingowych na GPW, które mają szanse zachowywać się lepiej od rynku. Tymczasem od początku maja notowania spółki wzrosły o 21 proc., co skłoniło jeden z funduszy grających pod przecenę akcji do zmniejszenia pozycji. Część komentatorów zaczęła wręcz liczyć na powtórkę tzw. short-squeeze’u z czerwca 2023 r. Wówczas powiększające się straty na krótkich pozycjach zmusiły ich posiadaczy do odkupowania akcji po znacznie wyższych cenach, a efektem był skok kursu o ponad połowę w mniej niż miesiąc.

„Widmo Wolności” przełomem dla CD Projektu. Co dalej?

Jednak zdaniem Piotra Poniatowskiego z BM mBanku zwyżki notowań same w sobie mogą nie wystarczyć, by zmusić grających pod przecenę inwestorów zagranicznych do całkowitego zamknięcia krótkich pozycji. Jak przyznaje analityk, CD Projekt już od dłuższego czasu jest jedną z najbardziej shortowanych spółek z warszawskiego parkietu.

- Szansy, by to się zmieniło, upatrywałbym przede wszystkim w pojawieniu się korzystnych wiadomości odnośnie postępów przy projekcie Polaris – przewiduje specjalista.

Jak dodaje, mogłaby to być publikacja informacji marketingowych na temat kolejnej gry z sagi wiedźmińskiej. Nad rozwijaną pod kodową nazwą Polaris produkcją pracuje już ponad 400 osób. W wydanej na początku maja aktualizacji rekomendacji specjalista wycenia jedną akcję CD Projektu na 166 zł, z zaleceniem „kupuj”. W wydanej w grudniu strategii inwestycyjnej wskazał CD Projekt jako „top pick” w branży gamingowej.