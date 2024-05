Jak ceny miedzi wpłyną na wyniki i notowania KGHM?

W konsekwencji nasilenie się presji inflacyjnej zmusiłoby banki centralne do utrzymywania jastrzębiej polityki, a ta w końcu musiałaby doprowadzić do spowolnienia. Jak ta układanka powinna przełożyć się na sytuację KGHM? Jak zauważa Nawrot, zyski spółki w pierwszym kwartale były jeszcze relatywnie niskie, ale już wyniki za pozostałe trzy kwartały tego roku powinny być bardzo dobre właśnie za sprawą oczekiwanych wyższych cen rudego metalu. Problem w tym, że te oczekiwania mogą już być uwzględnione w wycenie spółki.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Miedź na szczycie. Co z innymi towarami? Sześć najważniejszych tendencji na rynkach towarowych O cenach ropy zdecyduje kartel OPEC+, rynek gazu transportowanego morzem znalazł się w bardzo ciekawym momencie, short squeeze wyniósł ceny miedzi na rekord, ale zwyżki cen metali zupełnie omijają jeden z nich. Oto przegląd wydarzeń i analiz z rynków surowców.

- KGHM nie miał zabezpieczonych cen sprzedaży miedzi, więc obecne wysokie ceny dają mu okazję do zawierania transakcji hedgingowych na korzystnych warunkach. Jeśli jednak tendencja w cenach miedzi zawróci, to nie spodziewałbym się, że kurs spółki pozostanie na to obojętny – ocenia Nawrot.