XTB od sezonu 2026/2027 będzie sponsorem tytularnym męskiej Ligi Mistrzów CEV. Umowa pomiędzy polską firmą a CEV została zawarta na dwa sezony.

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– Naszą ambicją jest stworzenie wiodącej platformy inwestycyjnej w Europie. Dlatego od lat angażujemy się również w działania marketingowe, które pozwalają nam być blisko emocji i zainteresowań milionów mieszkańców Starego Kontynentu. Siatkówka jest naturalnym uzupełnieniem naszej obecności w sporcie. Jesteśmy już dobrze rozpoznawalni wśród fanów sportów walki, piłki nożnej czy koszykówki, a teraz do tego grona dołączają kibice jednej z najważniejszych dyscyplin sportowych w Europie – mówi Szymon Szymański, Chief Growth Officer w XTB. – Współpraca z CEV pozwoli nam nie tylko zwiększyć rozpoznawalność XTB, lecz także dotrzeć do ogromnej i niezwykle zaangażowanej społeczności kibiców. Chcemy wychodzić poza tradycyjne działania sponsoringowe i poprzez sport inspirować ludzi do większego zainteresowania własnymi finansami. Jestem przekonany, że wspólnie z CEV stworzymy dla kibiców wiele wartościowych inicjatyw, które wykroczą daleko poza samą siatkówkę – dodaje Szymański.

XTB ma być jeszcze bardziej widoczne

W ramach współpracy marka XTB będzie eksponowana podczas meczów Ligi Mistrzów CEV. Działania marketingowe obejmą zarówno obecność marki podczas spotkań europejskich rozgrywek, jak i komunikację prowadzoną wokół całego turnieju. Planowane są także dodatkowe aktywacje skierowane bezpośrednio do kibiców. XTB oraz CEV będą ponadto realizować wspólne działania w kanałach cyfrowych i

tworzyć unikalne materiały z udziałem czołowych zawodników Ligi Mistrzów CEV.

– Rozpoczęcie współpracy z tak nowoczesną i zaawansowaną technologicznie marką jak XTB jest potwierdzeniem rosnącej międzynarodowej pozycji oraz atrakcyjności komercyjnej Ligi Mistrzów CEV. Cieszymy się, że do grona naszych partnerów dołącza firma, która dynamicznie rozwija się na europejskich rynkach i odważnie inwestuje w sport – mówi Roko Sikirić, prezydent CEV. – Wierzę, że ta współpraca

pozwoli nam dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców i dodatkowo umocnić pozycję Ligi Mistrzów CEV w europejskim sporcie. Wymiana doświadczeń obu organizacji otworzy również nowe możliwości angażowania kibiców oraz rozwijania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i technologicznych – dodaje Sikirić.

W ostatnim czasie XTB mocno zintensyfikowało swoje międzynarodowe aktywności związane z marketingiem sportowym. Polska marka jest znana w świecie sportów walki, ponieważ jest głównym partnerem dwóch największych organizacji w Europie – KSW oraz OKTAGON MMA, a do tego, za sprawą wspierania Tysona Fury’ego, pojawia się na największych galach pięściarskich na świecie. XTB coraz mocniej jest widoczne na piłkarskich arenach. Polska marka współpracuje obecnie z takimi klubami jak FC Porto, Olympique Lyon czy SSC Napoli. Ponadto, obecnie ambasadorem XTB jest Zlatan Ibrahimović.. Polski fintech został również partnerem Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA i jest widoczny podczas mistrzostw świata kobiet i mężczyzn. Co więcej, XTB regularnie pojawia się na strojach tenisistów podczas turniejów Wielkiego Szlema.