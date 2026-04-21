Allegro szczegóły operacji i nowego partnera ogłosi dopiero 6 maja, ale firma zapowiedziała już start projektu w zaproszeniu, jakie trafiło do mediów. Na pewno jest o co walczyć. Według prognoz PMR do 2030 r. wartość rynku turystycznego niemal się podwoi, osiągając 171 mld zł. Turystyka generuje około 6 proc. PKB Polski. Przypomnijmy także, że Allegro niedawno rozszerzyło ofertę o usługi medyczne we współpracy z siecią LUX Med.

Allegro idzie w turystykę

Największa platforma marketplace w Polsce w 2025 r. odpowiadał za 70 mld zł sprzedaży. Na tym apetyty firmy się nie kończą o czy pisaliśmy niedawno w "Rzeczpospolitej". Zgodnie z raportem platformy logistycznej Waredock obecnie Allegro jest trzecim największym sprzedawcą w Europie jeśli chodzi o platformy typu marketplace. Liderem jest Amazon, który działa w większej liczbie państw, a w wielu jak Niemcy, Hiszpania czy Włochy jest lokalnym liderem. Ustępuje mu również amerykański eBay, najsilniejszy na rynku brytyjskim i niemieckim.

Z kolei francuskie opracowanie firmy Lengow plasuje Allegro na czwartej pozycji, oczko wyżej dając Zalando. Firma opracowała zestawienie w oparciu zarówno o dane sprzedażowe jak i liczbę użytkowników. Póki co niżej są chińskie platformy jak Temu, niemniej można obstawiać ich szybki awans w zestawieniu.

Autorzy raportów wskazują, że siła Allegro wynika głównie z jego pozycji na rynku polskim, choć firma działa już w większej liczbie krajów i pojawia się na nowych. - Nasza strategia to konsekwentny rozwój biznesu międzynarodowego. Widać to w Czechach i na Słowacji, gdzie sprzedaż na naszym marketplace urosła w 2025 o ponad 50 proc. W bieżącym roku naszą uwagę i energię mocno koncentrujemy na rynku węgierskim – mówi Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. - Mamy nadzieję, że klienci w kolejnych państwach, zaczynając właśnie od naszych sąsiadów z regionu, pokochają zakupy na Allegro tak samo, jak od lat robią to Polacy. To właśnie ta lojalność i zaufanie są naszą największą przewagą w starciu z globalną konkurencją – dodaje.

Allegro kontra Temu i KakoBuy

Damian Siusta, Business Development Manager Postis w Polsce zauważa, że Allegro musi dbać przede wszystkim o rodzimy rynek. - Konkurencja nie śpi. Temu już w marcu ubiegłego roku wyprzedziło największy marketplace w Polsce pod względem liczby użytkowników. Nie jest to jeszcze przełom, ale już zdecydowanie inna sytuacja, niż potyczki sprzed kilku lat z eBay czy Shopee, bo te platformy nie wpłynęły tak znacząco na przyzwyczajenia zakupowe Polaków. O ekspansji Allegro powinno myśleć, ale tylko nie zaniedbując swojego matecznika – wskazuje. - Wyjście z Chorwacji i Słowenii pokazało, że ekspansja poza Polskę łatwa nie jest. W grupie horyzontalnych platform zakupowych w Europie króluje niepodzielnie Amazon, któremu po piętach depczą coraz boleśniej platformy chińskie – dodaje.

- Temu i Shein nie są już tylko aplikacjami z tanimi paczkami z Azji. Inwestują w twardą infrastrukturę w Europie, jak centrum logistyczne Shein pod Wrocławiem, które ma obsługiwać dziesiątki milionów klientów. Te inwestycje na pierwszy rzut oka „proklienckie” są także elementem przygotowania do unijnej reformy celnej, która utrudni masowy import tanich przesyłek spoza UE – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio

