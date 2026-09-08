Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego, mimo wcześniejszych sugestii, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe bez zmian.

Jak wzrost cen paliw oraz inflacji bazowej, napędzany sytuacją na rynkach globalnych, wpływa na nastroje wewnątrz RPP.

Które dane z polskiej gospodarki, od dynamiki PKB po rynek pracy, stanowią argument przeciwko luzowaniu polityki pieniężnej.

Na czym polega rozbieżność między rynkowymi prognozami a scenariuszami analityków dotyczącymi przyszłości stóp procentowych w Polsce.

Decyzję RPP ogłosi w środę 9 września. Wydaje się jednak, że z gołębiego nastroju, który prezentował przed dwoma miesiącami, przed wakacyjną przerwą, prezes NBP Adam Glapiński sporo uleciało. – Nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, to na posiedzeniu po wakacjach złożę wniosek o obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych – mówił wówczas prezes NBP. Problem w tym, że warunki uległy zmianie: wbrew nadziejom sytuacja w Zatoce Perskiej pozostaje napięta. Ropa naftowa Brent jest o ponad 15 dol. droższa niż dwa miesiące temu. Zgodnie z danymi BM Reflex, za litr diesla płaci się obecnie w Polsce średnio o około 1,5 zł więcej niż dwa miesiące temu, z kolei cena benzyny bezołowiowej „95” jest o ponad 1 zł/l wyższa.

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To – w połączeniu z brakiem działań osłonowych (pakiet CPN częściowo powrócił tylko na dwa ostatnie tygodnie sierpnia) – wyniosło wyraźnie w górę inflację. Gdy prezes Glapiński mówił, że nie wyklucza wniosku o obniżkę stóp procentowych, znany był szacunek inflacji za czerwiec: 2,5 proc. r/r, idealnie w celu inflacyjnym NBP. W kolejnych miesiącach wskaźnik ten jednak mocno rósł: do 3 proc. w lipcu i 3,4 proc. w sierpniu, a więc już blisko 3,5 proc., czyli górnej granicy odchyleń od celu NBP. Przy obecnych cenach ropy i paliw, przebicie progu 3,5 proc. wydaje się kwestią czasu, i możliwe, że nastąpi już we wrześniu.

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Głosy z RPP: stopy procentowe bez zmian

Co więcej, nieznacznie i głównie ze względu na wzrost cen usług mocno związanych z cenami ropy naftowej (m.in. transport i turystyka), ale jednak urosła też inflacja bazowa: najpewniej do 3,2-3,3 proc. r/r w sierpniu, z 3-3,1 proc. w poprzednich czterech miesiącach. – Inflacja bazowa powyżej 3 proc. oraz niepewność wokół cen surowców skutecznie oddalają perspektywę obniżek – ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana.

– Scenariusz bazowy zakłada, że stopy procentowe pozostaną bez zmian przynajmniej do końca roku – powiedziała kilka dni temu agencji Bloomberg Iwona Duda, członkini RPP. Zresztą już w lipcu przestrzeni do wrześniowej obniżki nie widzieli też inni przedstawiciele gremium, m.in. Ludwik Kotecki i Marcin Zarzecki. – Luzowanie polityki pieniężnej we wrześniu lub szerzej – w tym roku – byłoby ruchem przedwczesnym, obarczonym znacznym ryzykiem błędu, którego nie byłbym skłonny wesprzeć – powiedział Bloombergowi ten drugi.

Silna gospodarka, co z wynagrodzeniami?

Niejednoznaczne sygnały z punktu widzenia Rady wysyłały też opublikowane w sierpniu dane o dynamice wynagrodzeń. Z jednej strony statystyki za drugi kwartał z całej gospodarki narodowej zaskoczyły na minus (5,5 proc. r/r, wobec prognozy NBP 6,3 proc.), z drugiej: w lipcu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw urosła o 6,8 proc. r/r, powyżej rynkowych prognoz i najmocniej w tym roku. Ekonomiści widzą tu jednorazowy efekt premii m.in. w górnictwie i energetyce, niemniej RPP na pewno będzie pilnie śledzić dane z kolejnych miesięcy.

Argumentów za pilną obniżką stóp procentowych nie wysyłają też raczej dane z realnej gospodarki. W drugim kwartale PKB Polski urósł realnie o 3,9 proc. r/r, a w kolejnych kwartałach tego roku, m.in. za sprawą wysokiej dynamiki inwestycji, poprawy w eksporcie i przyzwoitej konsumpcji też powinniśmy widzieć wyniki w okolicach 3,5–4 proc. Dobrą koniunkturę potwierdzały też dane za lipiec o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Niespodziewanie rozczarowała produkcja budowlana (spadek 2,4 proc. r/r), acz to prawdopodobnie jednorazowy efekt przesunięć w fakturowaniu, o którym meldował GUS.

- Gospodarka miała przyspieszać w trzecim kwartale i przyspiesza. Wszystkie dane, które do tej pory opublikowano za lipiec, wskazują na to, że koniunktura w Polsce jest bardzo dobra – komentował pod koniec sierpnia w TOK FM Kotecki z RPP, dodając, że jednak „nie przekłada się to na jakąś presję inflacyjną”.

Rynki czekają na konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego

Najpewniej w czwartek 10 września odbędzie się zwyczajowa konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego po posiedzeniu RPP. „Z rynkowego punktu widzenia konferencja prezesa może być ciekawa i potencjalnie wpływać na wycenę przyszłej ścieżki stóp procentowych” – oczekują analitycy Banku Millennium.

Aktualnie rynkowe kontrakty wyceniają 2-3 podwyżki stóp o 25 pkt baz. przez kolejny rok. Tyle że prognozy ekonomistów w bazowych scenariuszach są inne: widzą oni stabilizację stóp do końca roku i w pierwszych miesiącach 2027 r., ale jednak dostrzegają też ewentualną przestrzeń do jakichś cięć w przyszłym roku pod warunkiem stopniowej stabilizacji sytuacji w Zatoce Perskiej i na rynku ropy, gazu i paliw, i spadku inflacji.

– Spodziewamy się, że kolejne miesiące przyniosą utrzymanie podwyższonej inflacji blisko górnej granicy odchyleń od celu NBP. W efekcie bank centralny do końca tego roku nie zmieni stóp procentowych – komentuje Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego. Ocenia przy tym, że silny efekt bazowy na cenach paliw może jednak obniżyć inflację CPI w okolice celu NBP na poziomie 2,5 proc. na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2027 r., co przy korzystnych perspektywach inflacyjnych na kolejne kwartały może skłonić RPP do złagodzenia polityki pieniężnej w połowie przyszłego roku. – Nasz scenariusz bazowy zakłada dwie obniżki stóp procentowych po 25 punktów bazowych w 2027 r. – mówi.