W styczniu 2024 r. PKP IC podpisała z Newagiem umowę na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych o wartości 2,3 mld zł brutto. Umowa założyła możliwość dokupienia kolejnych 32 pojazdów, przez co łączna wartość kontraktu, za 95 lokomotyw, miała wzrosnąć do 3,5 mld zł.

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We wtorek Newag podał, że tego dnia otrzymał od PKP IC oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową z 2024 r. Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu umowy o dostawę 32 dodatkowych lokomotyw elektrycznych z usługą utrzymania.

Jak poinformował Newag, szacunkowa wartość opcji wynosi 945,6 mln zł netto, a na skutek skorzystania z prawa opcji szacunkowa wartość umowy wzrasta do 2,807 mld zł netto.

Na łączną wartość umowy składa się 2,252 mld zł netto, będące wynagrodzeniem z tytułu dostawy lokomotyw i świadczeń dodatkowych, płatnym proporcjonalnie po dostawie każdej lokomotywy oraz pozostała część będąca szacunkowym wynagrodzeniem za świadczenie usługi utrzymania, płatnym w trakcie utrzymania proporcjonalnie do przebiegu lokomotyw.

Dostawy lokomotyw objętych przedmiotem umowy, w tym przedmiotem opcji, będą wykonywane w latach 2028-29 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Na wtorek o godz. 14.30 na Forum Ekonomicznym w Karpaczu zaplanowano briefing prasowy z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka w związku z podpisaniem przez PKP Intercity umowy na 32 lokomotywy Griffin 200.