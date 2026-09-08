Zysk operacyjny wyniósł 81,36 mln zł wobec 51,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA gotówkowa sięgnął 162,48 mln zł wobec 132,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 188,17 mln zł w II kw. 2026 r. wobec 155,38 mln zł rok wcześniej.

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"Drugi kwartał tego roku był pierwszym w pełni porównywalnym okresem po ubiegłorocznej fuzji z Kredyt Inkaso i potwierdził nasze oczekiwania co do dynamicznego wzrostu skali działalności GK Best, któremu towarzyszyć będzie poprawa rentowności. Przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 21% r/r, podczas gdy koszty operacyjne zwiększyły się jedynie o 3% r/r, co przełożyło się na wzrost zysku na działalności operacyjnej o 58% r/r. Jednocześnie skutecznie ograniczyliśmy koszty finansowe, między innymi dzięki pełnemu refinansowaniu starszych serii obligacji Kredyt Inkaso. W efekcie zysk netto przypisany akcjonariuszom Best w drugim kwartale był o 144% wyższy niż rok wcześniej" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W I poł. 2026 r. spółka miała 83,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 23,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 348,81 mln zł w porównaniu z 245,02 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA gotówkowa sięgnął 292,04 mln zł wobec 193,83 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W I poł. 2026 roku grupa kapitałowa Best odnotowała wzrost spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności o 34% r/r do 471 mln zł. W samym II kw. 2026 roku spłaty z posiadanych przez Grupę portfeli wierzytelności sięgnęły 250 mln zł (+8% r/r).

"Pozytywny wpływ na przychody GK Best w minionym półroczu miało także dodatnie przeszacowanie portfeli o 6 mln zł, podczas gdy przed rokiem wycena portfeli została obniżona o 16 mln zł. Grupa ponadto odnotowała 17 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych, o charakterze jednorazowym – to głównie efekt wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych (sprzedanych w drugim kwartale) oraz wygaśnięcia części zobowiązań przejętych w wyniku połączenia z Kredyt Inkaso. W rezultacie, łączne przychody z działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2026 roku wzrosły o 42% r/r do blisko 349 mln zł. Koszty operacyjne w tym samym okresie zwiększyły się natomiast o 23% do 203 mln zł. Przełożyło się to na wzrost zysku na działalności operacyjnej o 81% r/r do prawie 146 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Podstawą dalszego wzrostu działalności GK Best są inwestycje w nowe portfele wierzytelności i ciągła poprawa efektywności operacyjnej. W pierwszym półroczu tego roku Grupa powróciła do aktywnych zakupów portfeli wierzytelności na wszystkich rynkach swojej działalności, zaznaczono.

W I poł. 2026 r. grupa wydała na nowe portfele 276 mln zł, czyli o 35% więcej r/r.

Mimo znaczących, rosnących nakładów na nowe portfele wierzytelności, zadłużenie GK Best pozostaje na bezpiecznym poziomie - na koniec czerwca tego roku wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wyniósł 1,19 wobec 1,25 na koniec ubiegłego roku, przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie tego wskaźnika wynoszącym 2,50.

Grupa zakończyła I poł. br. z ponad 70 mln zł gotówki na kontach oraz ponad 310 mln zł niewykorzystanych limitów bankowych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2026 r. wyniósł 83,8 mln zł wobec 23,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 572,57 mln zł w 2025 r.