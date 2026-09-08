O nawet 34,5 proc., do 1,87 zł drożały we wtorkowe południe akcje Reino Capital. Wartość obrotu wynosiła ponad 0,4 mld zł, czyli wyraźnie więcej niż zazwyczaj. Powodem skoku była publikacja wstępnych wyników finansowych. Sprawozdanie ukaże się 29 września.

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Wycena spółki w ostatnich miesiącach mocno urosła. Jeszcze w kwietniu za akcje Reino płacono poniżej 0,7 zł, a w szczycie w czerwcu 1,67 zł.

Reino Capital ze skokową poprawą zysków

W I połowie 2026 r. skonsolidowane przychody wyniosły 62,1 mln zł, o 190 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,56 mln zł, czyli 13 razy tyle, co rok wcześniej. EBITDA wyniosła 6,05 mln zł, co oznacza wzrost o 435 proc. Grupa zarobiła na czysto 2,68 mln zł wobec 0,34 mln zł pod kreską rok wcześniej.

Skokową poprawę wyników Reino tłumaczy poprawą sytuacji segmentu utrzymania budynków (facility management), który powiększył się o kolejną spółkę – PZN, ale i spółka Yarte zwiększyła udział usług dla zewnętrznych klientów. Do tego grupa rozpoczęła świadczenie usług zarządzania projektami deweloperskimi (development management) w ramach platformy logistycznej (REINO IO Piotrków Allegro BTS).

Reino zmniejszyło też koszty obsługi prawnej w związku z ugodą z australijską [[grupą Grupą||grupą||gramatyka||Powtórzenie wyrazu.] RF CorVal.

W 2025 r. grupa miała 75 mln zł przychodów, z czego 53 mln zł z facility managementu, prawie 11 mln zł z asset managementu. Zysk operacyjny wyniósł 4,1 mln zł, z czego 1,8 mln zł z facility, a 1,4 mln zł z asset managementu.

Reino Capital ma dwie nowe firmy na radarze

Grupa chce dalej rosnąć. W wakacje informowano o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zakupu do 100 proc. udziałów spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami jako aktywami (asset management), które zwiększyłoby wartość portfela pod zarządzaniem o 25 proc. Druga potencjalna transakcja to nabycie do 100 proc. udziałów spółki prowadzącej działalność w segmencie facility management, z przychodami rzędu 30 mln zł rocznie. Intencją jest zamknięcie obu transakcji do końca roku – o ile badania due diligence okażą się satysfakcjonujące.

W czerwcu zarząd przyjął politykę dywidendową. Zarząd ma dążyć do rekomendowania wypłaty co najmniej 30 proc. zysku jednostkowego.