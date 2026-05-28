Startują wielkie kontrakty SAFE

43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Maksymalnie tyle pożyczymy z unijnego Instrumentu SAFE. Te środki zostaną przeznaczone głównie na zakup uzbrojenia i projekty związane ze zwiększaniem naszych zdolności do obrony jak np. Tarcza Wschód, która ma wzmacniać naszą wschodnią granicę.

Choć jednym z głównych celów Komisji Europejskiej przy okazji tego programu jest wzmacnianie i integracja oraz zmniejszenie rozdrobnienia europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspólne zakupy co najmniej dwóch krajów UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ukrainy bądź Kanady, to do końca maja można dokonywać zakupów w ramach tzw. single procurement. Dzięki tej derogacji poszczególne kraje mogą nabywać sprzęt samodzielnie. To właśnie z tej furtki chce skorzystać Polska, by większość według deklaracji rządzących ponad 80 proc. pożyczanych środków skierować do polskiego przemysłu obronnego.