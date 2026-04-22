Pytana o to w jakim kształcie, po prezydenckim wecie ws. ustawy implementującej SAFE, Polska będzie realizować ten program, Sobkowiak-Czarnecka odparła, że „ustawa, którą zawetował prezydent nie była o tym, czy Polska ma być częścią mechanizmu SAFE”. - Ta ustawa tworzyła nowy instrument finansowy czyli narzędzie, które łączyło ministra obrony, infrastruktury i spraw wewnętrznych i administracji ze środkami unijnymi z SAFE. Zawetowanie tej ustawy sprawiło, że musimy korzystać z instrumentu który był wcześniej, Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To też instrument dłużny, ale tutaj jedynym dysponentem jest minister obrony narodowej - wyjaśniła.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: Wszystkie zakupy z SAFE muszą trafić do sił zbrojnych do 2030 roku

- W pierwotnym kształcie zakładaliśmy, ze środki z mechanizmu SAFE powinny być wydatkowane także na wzmocnienie straży granicznej, policji, Służby Ochrony Państwa oraz powinny być przeznaczone na mobilność wojskową - tłumaczyła.

Pełnomocnik rządu ds. SAFE zauważyła, że mobilność wojskowa „to jest dziś rzecz najbardziej pomijana, a jedna z najważniejszych”. Jak dodała „sojusznicy muszą mieć jak przerzucać sprzęt” przez Polskę, więc potrzebne są „drogi, mosty, połączenia kolejowe”.

W obecnej sytuacji prawnej środki z SAFE będą jednak przeznaczone – jak mówiła Sobkowiak-Czarnecka – na projekty wojskowe. Jednocześnie pełnomocnik ds. SAFE powiedziała, że policja, straż graniczna czy SOP nie zostaną bez wsparcia. - Będzie drożej, będzie trudniej, ale mamy pomysł. Po stronie unijnej nie zmienia się nic – podsumowała.

W kontekście środków z SAFE Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że jest to „linia kredytowa”, dzięki której Polska, jako państwo członkowskie UE, korzysta z ratingu Komisji Europejskiej i może pożyczać na niższy procent, niż gdyby pożyczało samodzielnie. Pełnomocnik tłumaczyła, że ze środków z SAFE korzysta 19 państw, ale „wszystkie kraje członkowskie są w SAFE, jest w nim też Kanada i wszystkie kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Norwegia”. Podkreśliła też, że zakupy finansowane z SAFE będą zwolnione z VAT.

- Wszystkie zakupy muszą zostać wykonane i trafić do sił zbrojnych do 2030 – podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka. Dodała też, że SAFE „będzie ostatnim programem unijnym, w którym mówimy o zakupach solo”.

Czym jest Europejski Kongres Gospodarczy (EEC)?

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbywa się w dniach 22–24 kwietnia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach.