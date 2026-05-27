Po wtorkowej korekcie inwestorzy nabrali ochoty do zakupów krajowych akcji. W początkowej fazie sesji odradzający się popyt wyniósł indeks WIG20 ponad 1 proc. nad kreskę, będąc bardzo blisko ustanowienia nowego rekordu hossy. Popyt jednak szybko złapał zadyszkę. W dalszej fazie handlu zapał do zakupów osłabł, a indeksy roztrwoniły całą przewagę. WIG20 finiszował blisko 0,3 proc. na minusie. Na pozostałych europejskich rynkach akcji więcej do powiedzenia mieli kupujący, choć zwyżki głównych indeksów nie prezentowały się zbyt okazale. Rynki w dalszym ciągu pozostawały pod wpływem wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Niepewność, która towarzyszyła wtorkowej sesji w związku z obawami o trwałość zawieszenia broni, ustąpiła miejsca nadziei na zawarcie porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem i pełne odblokowanie cieśniny Ormuz. W odpowiedzi, ceny ropy wróciły do spadków.

CD Projekt i Orlen ciężarem dla indeksu WIG20

W Warszawie zdecydowana większość spółek z WIG20 przystąpiła do odrabiania strat z poprzedniej sesji. Początkowo najefektowniej drożały walory CD Projektu, ale szanse na udaną sesję przekreśliła zapowiedź nowego dodatku do Wiedźmina, co stawia pod znakiem zapytania datę premiery czwartej części kultowej gry. W wyniku wzmożonej podaży kurs zjechał ponad 7 proc. pod kreskę. Na celowniku sprzedających były także akcje Orlenu, czemu sprzyjały dalsze spadki cen ropy. W przypadku płockiego koncernu była to już trzecia spadkowa sesja z rzędu. Jednocześnie dobrą passę kontynuowały papiery Pepco, notując najbardziej okazałą zwyżkę w indeksie przekraczającą 4 proc. i najwyższą od ponad trzech lat wycenę. Chętnych nie brakowało także na akcje banków, które wróciły do łask po wtorkowej przecenie.

Na szerokim rynku najefektowniej drożały m.in. akcje 3R Games i Mabionu. Na drugim biegunie były przecenione o ponad 40 proc. akcje Trans Polonii w reakcji na ogłoszenie transakcji ABB.