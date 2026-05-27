WIG20 stracił 0,28 procent z licznikiem obrotu pokazującym blisko 1,97 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 0,45 procent zbierając przeszło 2,45 miliarda złotych obrotu. W centrum uwagi była dziś spółka CD Projekt, którą obrócono na sumę 487 milionów złotych. Akcje spółki zaczęły rozdanie zwyżką, która w pierwszej godzinie sesji przekraczała 3 procent, a finalnie przeceniły się o 7,54 procent po informacji, iż w 2027 roku studio wypuści kolejny dodatek do gry Wiedźmin 3, co zdaniem rynku może przesunąć oczekiwaną premierę Wiedźmina 4 z 2027 roku na 2028 rok. Bez aktywności rynku na akcjach gamingowej spółki obrót byłby bardziej stonowany, a zmiany głównych indeksów mniej dynamiczne. W istocie, sesja miała konsolidacyjny charakter przy generalnie pozytywnym oddechu rynku w WIG20. Mimo spadku indeksu, w koszyku blue chipów wzrosła cena 14 spółek przy 6 przecenionych. Czytelnie słabiej zaprezentowały się spółki o średniej i małej kapitalizacji, których indeksy mWIG40 i sWIG80 – straciły – odpowiednio – 0,90 procent i 1,12 procent. W efekcie, na całym rynku zwyżki zanotowało tylko 32 procent walorów przy 57 procent przecenionych i 11 procent bez zmiany cen. Z perspektywy technicznej sesję można uznać za zagraną w konsolidacji. Przez całość sesji WIG20 operował w granicach rozpiętości z bieżącego tygodnia, by dopiero na finałowym fixingu osunąć się poniżej wczorajszego minimum. Problemem jest sygnał, iż popyt nie potrafi utrzymać WIG20 nad połamaną w poniedziałek strefą oporów w rejonie 3705-3700 pkt. Dodatkowo, na wykresie indeksu kreślona jest wyspa nad poniedziałkową luką, która ostrzega rynek przed korektą. Na chwilę obecną jednak w mocy pozostaje luka-wsparcie z otwarcia tygodnia i związana z tym możliwość czekania na wybicie WIG20 z konsolidacji granej w rejonie 3700 pkt.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
