Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 28.05.2026
Wyniki finansowe zaprezentują m. in.: Orlen, CD Projekt i Grupa Azoty; ostatnie notowanie akcji Grupy Kruk z prawem do 20 zł dywidendy na papier. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
28.05.2026 06:08
28.05.2026 03:00
Kraj
ORLEN – wyniki za I kwartał
CD PROJEKT – wyniki za I kwartał
MODIVO – wyniki za poprzedni rok obrotowy zakończony w styczniu
GRUPA AZOTY – wyniki za I kwartał
MO-BRUK – wyniki za I kwartał
RAINBOW TOURS – wyniki za I kwartał
CI GAMES – wyniki za I kwartał
ENTER AIR – wyniki za I kwartał
MEDICALGORITHMICS – wyniki za I kwartał
MOSTOSTAL ZABRZE – wyniki za I kwartał
SCANWAY – wyniki za I kwartał
SYNTHAVERSE – wyniki za I kwartał
WIELTON – wyniki za I kwartał
WITTCHEN – wyniki za I kwartał
KRUK – ostatnie notowanie akcji z prawem do 20 zł dywidendy na papier; wypłata 3 czerwca
ATM GRUPA – ostatnie notowanie akcji z prawem od 0,27 zł dywidendy na papier; wypłata 3 czerwca
MENNICA POLSKA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,50 zł dywidendy na papier; wypłata 8 czerwca
WAWEL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 35 zł dywidendy na papier; wypłata 16 czerwca
ASBISC – wypłata 0,35 dolara dywidendy na akcję
IMC – wypłata 0,52 euro zaliczki dywidendy na akcję
PEKAO – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 19,77 zł dywidendy na akcję
AUTO PARTNER – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję
INTER CARS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 1,42 zł dywidendy na akcję
MANGATA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 4,50 zł dywidendy na akcję
TERMO-REX – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,04 zł dywidendy na akcję
WASKO – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję
4MASS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
CPI FIM – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
EUROHOLD BULGARIA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
MFO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
GOBARTO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
AITON CALDWELL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
GRUPA HRC – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
MERLIN GROUP – WZA w sprawie wyników za 2021 rok
SDS OPTIC – pierwsze notowanie na NewConnect 175 000 akcji serii F