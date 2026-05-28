  • ORLEN – wyniki za I kwartał
  • CD PROJEKT – wyniki za I kwartał
  • MODIVO – wyniki za poprzedni rok obrotowy zakończony w styczniu
  • GRUPA AZOTY – wyniki za I kwartał
  • MO-BRUK – wyniki za I kwartał
  • RAINBOW TOURS – wyniki za I kwartał
  • CI GAMES – wyniki za I kwartał
  • ENTER AIR – wyniki za I kwartał
  • MEDICALGORITHMICS – wyniki za I kwartał
  • MOSTOSTAL ZABRZE – wyniki za I kwartał
  • SCANWAY – wyniki za I kwartał
  • SYNTHAVERSE – wyniki za I kwartał
  • WIELTON – wyniki za I kwartał
  • WITTCHEN – wyniki za I kwartał
  • KRUK – ostatnie notowanie akcji z prawem do 20 zł dywidendy na papier; wypłata 3 czerwca
  • ATM GRUPA – ostatnie notowanie akcji z prawem od 0,27 zł dywidendy na papier; wypłata 3 czerwca
  • MENNICA POLSKA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,50 zł dywidendy na papier; wypłata 8 czerwca
  • WAWEL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 35 zł dywidendy na papier; wypłata 16 czerwca
  • ASBISC – wypłata 0,35 dolara dywidendy na akcję
  • IMC – wypłata 0,52 euro zaliczki dywidendy na akcję
  • PEKAO – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 19,77 zł dywidendy na akcję
  • AUTO PARTNER – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję
  • INTER CARS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 1,42 zł dywidendy na akcję
  • MANGATA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 4,50 zł dywidendy na akcję
  • TERMO-REX – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,04 zł dywidendy na akcję
  • WASKO – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję
  • 4MASS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • CPI FIM – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • EUROHOLD BULGARIA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • MFO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • GOBARTO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • AITON CALDWELL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • GRUPA HRC – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • MERLIN GROUP – WZA w sprawie wyników za 2021 rok
  • SDS OPTIC – pierwsze notowanie na NewConnect 175 000 akcji serii F