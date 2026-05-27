Z tego artykułu dowiesz się: Jaki nowy dodatek szykuje CD Projekt.

Kiedy gra trafi na rynek

Jak zareagował kurs akcji.

Co z premierą czwartego Wiedźmina.

Notowania CD Projektu rozpoczęły środową sesję od wzrostów. Ale przed południem kurs zaczął spadać. Obecnie akcje są wyceniane na 244 zł po spadku o prawie 4 proc. Widać dużą aktywność inwestorów. Wartość obrotów przekroczyła już 100 mln zł. Dziś na rynek trafiła informacja o nowym dodatku do flagowej, trzeciej części „Wiedźmina”. Przecena akcji zaczęła się tuż po publikacji tej informacji.

Jaki dodatek zapowiedział CD Projekt

Dodatek zostanie wydany w 2027 r. Otrzymał tytuł „Pieśni przeszłości”. Gra zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz urządzeniach PC. Dodatek powstaje we współpracy ze studiem Theory.

CD Projekt podkreśla, że „Pieśni przeszłości” pozwolą graczom ponownie wcielić się w postać wiedźmina Geralta z Rivii. Więcej informacji dotyczących nowego dodatku studio ujawni latem 2026 r.

„Wiedźmin 3: Dziki Gon” to flagowa gra CD Projektu. Sprzedał się w ponad 60 milionach egzemplarzy i pozwolił polskiemu studiu wejść do światowej elity producentów gier.

Ile warte są akcje CD Projektu

Zapowiedź nowego dodatku co do zasady jest dobrą informacją. Dlaczego zatem notowania CD Projektu zareagowały wyraźnym spadkiem? Nie jest wykluczone, że inwestorzy zaczęli się obawiać o termin wypuszczenia kolejnej dużej gry, czyli czwartej części „Wiedźmina”. Data premiery nie jest znana. Wiadomo tylko, że gra nie trafi na rynek w 2026 r. Pytanie zatem, czy prace nad nowym dodatkiem do trzeciej części oznaczają, że nie ma szans na premierę czwartej części „Wiedźmina” w 2027 r.? Zadaliśmy to pytanie spółce i czekamy na odpowiedź.

CD Projekt jutro opublikuje wyniki za I kwartał 2026 r. Zeszły rok miał udany. Przychody grupy wzrosły do 866,9 mln zł z 798,4 mln zł, a EBITDA wyniosła 539,3 mln zł. Głównym motorem przychodów pozostawały wysoka sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” wraz z dodatkiem „Widmo Wolności” i dobra sprzedaż „Wiedźmina 3: Dziki Gon”.