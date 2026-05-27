Do 23,55 zł, o prawie 19 proc. w porównaniu z zamknięciem sesji we wtorek, spadł w środę kurs akcji Arlen Textile Group, producenta tkanin specjalistycznych i odzieży dla służb mundurowych na warszawskiej giełdzie. Firma z siedzibą w stolicy kraju notowana na parkiecie od niecałego roku (w ofercie publicznej akcja kosztowała 35 zł), pokazała bowiem sprawozdanie za pierwszy kwartał br., a w nim pokaźne straty. Wyniki prezentują się dużo gorzej niż za analogiczny okres 2025 r., ujawnione dziś po raz pierwszy.

Arlen pokazuje wyniki za pierwszy kwartał 2025 i 2026 roku. Duża różnica

Chodzi o to, że w ub.r. Arlen opublikował od razu sprawozdanie półroczne, a danych za pierwszy kwartał nie.

Termin przekazania raportów okresowych za I kwartał 2025 r. upłynął 30 maja 2025 r. Według wyjaśnień Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli emitent nie posiadał papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym przed tym dniem, nie był zobowiązany do przekazania raportu okresowego za I kwartał 2025 r. Arlen zadebiutował na GPW w czerwcu ub. r.

Spółka nie była objęta też z tego samego względu obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z rozporządzenia MAR, w tym o przekazywaniu informacji poufnych.

Teraz w sprawozdaniu zarząd podał, że rok temu w pierwszym kwartale grupa ta wykazała ponad 58,6 mln zł przychodu, 2,8 mln zł zysku operacyjnego, 4,9 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) oraz 1,9 mln zł zysku netto.

Natomiast w bieżącym roku w pierwszym kwartale przychody to około 21 mln zł, a wyniki są głęboko pod kreską. Strata operacyjna wynosi 12,3 mln zł, strata EBITDA 10,6 mln zł, a strata netto 12,3 mln zł.

Zarząd: w 2025 roku kończyliśmy wieloletnie zlecenia. Ważna sezonowość

Różnicę w wynikach zarząd tłumaczy głównie tym, że rok temu grupa realizowała jeszcze wcześniejsze 3-letnie zamówienia. W tym roku takich nie miała. Zarząd przypomina także, że biznes grupy cechuje sezonowość, a pierwszy kwartał jest najsłabszy.

„Spadek przychodów Grupy w okresie 3 miesięcy 2026 roku (w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2025) powiązany jest głównie z opóźnieniami w rozstrzyganiu przetargów publicznych w Polsce w porównaniu z okresami rozstrzygnięć w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży towarów wygenerowane w pierwszym kwartale 2025 dotyczyły finalizacji 3-letniej umowy” – czytamy w sprawozdaniu.

„W pierwszym kwartale 2026 rozstrzygnięto kolejny przetarg na ten asortyment, jednak jego realizacja będzie miała miejsce w kolejnych kwartałach. Podobna sytuacja dotyczy sprzedaży na terenie UE, gdzie w I kwartale 2025 realizowane były pierwsze dostawy umowy wieloletniej podpisanej w 2024 roku. W związku z rozkładem zamówień do poszczególnych umów przychody Grupy w poszczególnych kwartałach różnią się od siebie” – dodano.

„Historycznie, tj. w latach 2023-2025 najniższe przychody Spółka odnotowywała w I kwartale roku kalendarzowego, natomiast najwyższe w III i IV kwartale roku kalendarzowego. Sezonowość powiązana z cyklem budżetowym jednostek Skarbu Państwa, polegająca na realizacji w drugiej połowie roku kontraktów zdobywanych w większości w pierwszej połowie roku, obserwowana jest przez Spółkę dominującą także w bieżącym roku. W okresie pierwszego kwartału 2026 Grupa dodatkowo nie realizowała dostaw powiązanych z wieloletnimi umowami, w związku z czym nie wygenerowała powiązanych z nimi przychodów” – napisał zarząd w sprawozdaniu.

Nadzieje w armii

Napisano w nim także, że w I kwartale br. podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa miały w tym okresie 12,9-proc. udział w przychodach grupy, podczas gdy w skali roku są to główni odbiorcy.

„Biorąc pod uwagę wolumen zawartych umów dostaw, należy założyć, że w kolejnych okresach sprawozdawczych udział przychodów realizowanych z tytułu kontraktów będących wynikiem współpracy ze statio fisci Skarbu Państwa, a także z podmiotami pośrednio lub bezpośrednio kontrolowanymi przez Skarb Państwa w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Arlen znacząco wzrośnie” – napisał zarząd. Chodzi głównie o bazy logistyczne polskiego wojska.

Co to może oznaczać w liczbach – nie sprecyzowano. W raporcie wskazano, że w ostatnich trzech latach pierwszy kwartał odpowiadał za 7-10 proc. przychodu grupy.

W I kwartale br. do największych odbiorców Arlenu należały Giacomo Conti, nienazwana firma transportowa ze Szwajcarii, grupa Orlen oraz PKP SOK.

Arlen: odpowiedzi w ciągu 48 godzin

Przypomnieć trzeba, że w I kwartale br. Arlen przejął kontrolę nad spółką Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry, zatrudniającą 200 osób. W jaki sposób wpłynęło to na opublikowane wyniki, trudno wyczytać ze sprawozdania.

Zadaliśmy pytania zarządowi Arlenu o to, czy na wyniki wpłynęły zdarzenia jednorazowe oraz na ile obrazują one standardową sytuację w pierwszym kwartale roku z punktu widzenia grupy. Michał Jabłoński z Arlenu poinformował nas, że spółka przygotuje odpowiedzi w ciągu 48 godzin.

Przypomnijmy, że w ub. r. główny akcjonariusz Arlenu, a zarazem prezes, Andrzej Tabaczyński mówił w wywiadzie nam udzielonym m.in.: – Specyfika naszej działalności obejmuje sezonowość, to znaczy, że pierwszy kwartał jest poświęcony głównie na kontraktację, a kolejne na realizację zleceń. Ich finał jest zwykle na koniec roku. To ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

W prospekcie emisyjnym spółka zawarła wyniki za 2024 r. Zanotowała wtedy 461,4 mln zł przychodu ze sprzedaży, o około 26 proc. więcej niż w roku 2023. Jej znormalizowana (oczyszczona z kosztu uprawnień akcji w programie menedżerskim) EBITDA wyniosła 83,9 mln zł, a znormalizowany zysk netto 60,5 mln zł. To oznacza poprawę o 45 i 44 proc.

Z pominięciem przejęć, które grupa stopniowo robi, jej przychody w średnim terminie miały rosnąć o kilkanaście procent, a marża EBITDA utrzymać się. Założenia dla samego 2025 r. mówiły o 26-proc. wzroście przychodu.

Kilka miesięcy po IPO, w którym Andrzej Tabaczyński sprzedał pakiet akcji za 271 mln zł, spółka wycofała się z założeń poprawy wyników w 2025 r.