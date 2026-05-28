MATERIAŁ PARTNERA: POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Reklama Reklama

Dane płynące z kosmosu znajdują dziś zastosowanie m.in. w logistyce, rolnictwie, zarządzaniu miastami oraz monitorowaniu zmian klimatycznych. Wokół tych praktycznych rozwiązań koncentruje się dziewiąta edycja Szkoły Pionierów PFR, programu venture buildingowego organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Allegro. To szansa dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w tworzeniu nowych rozwiązań z wykorzystaniem technologii kosmicznych. Czasu na podjęcie wyzwania jest jednak niewiele – zgłoszenia do programu przyjmowane są do 21 czerwca.

Komercyjny potencjał danych satelitarnych

Z analiz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz firmy Euroconsult wynika, że globalny rynek kosmiczny osiągnął już zawrotną wartość 450–500 mld dol. Najciekawszy jest jednak fakt, że ponad 80 proc. tej kwoty generuje tzw. downstream. Co to oznacza w praktyce? To technologie, które wykorzystują istniejącą już infrastrukturę satelitarną w codziennym, ziemskim biznesie – od transportu, przez rolnictwo, aż po zarządzanie kryzysowe. Sektor space tech coraz śmielej wkracza na globalne rynki. Dla początkujących przedsiębiorców to ciekawy i wciąż nienasycony rynek, który ma szansę stać się polską przewagą konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Dzięki partnerstwu strategicznemu Allegro oraz wsparciu ze strony polskich liderów sektora kosmicznego, czyli CreoTech oraz CloudFerro, uczestnicy dostaną unikalną wiedzę z pierwszej ręki.

– Tegoroczna edycja Szkoły Pionierów PFR wpisuje się w rosnący potencjał Polski w budowie biznesów opartych na technologiach kosmicznych – jednym z najszybciej rosnących segmentów gospodarki. Jako PFR zapewniamy uczestnikom dostęp do ekspertów i inwestorów, w tym funduszy VC wspieranych kapitałem PFR Ventures, którzy pomagają przełożyć innowacyjne pomysły na realne przedsięwzięcia biznesowe – podkreśla Piotr Matczuk, prezes PFR.

Od pomysłu do modelu

Doświadczenia polskiego rynku innowacji pokazują, że największym wyzwaniem dla twórców rzadko jest brak kreatywności czy wiedzy technicznej. Barierę stanowi moment zderzenia koncepcji z rynkową rzeczywistością, czyli wypracowanie rentownego i skalowalnego modelu biznesowego. Szkoła Pionierów PFR ma pomóc uczestnikom sprawnie pokonać tę drogę.

Do programu mogą zgłaszać się kandydaci o zróżnicowanych profilach: inżynierowie, programiści, naukowcy, menedżerowie, eksperci od marketingu czy twórcy z branży kreatywnej. Wcześniejsze doświadczenie w sektorze kosmicznym nie jest wymagane – kluczowe są zaangażowanie, gotowość do pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz otwartość na rozwijanie projektu od podstaw. Program stawia na praktykę: walidację pomysłów, prototypowanie oraz testowanie założeń biznesowych.

– W Allegro widzimy ogromny potencjał w wykorzystaniu danych satelitarnych do optymalizacji procesów logistycznych czy zarządzania infrastrukturą. Uczestnikom oferujemy nasze doświadczenie w skalowaniu biznesu i wsparcie mentorów, którzy pomogą przekuć śmiałe pomysły w produkty z potencjałem inwestycyjnym. Zachęcam wszystkich ambitnych twórców do aplikowania i wspólnego budowania rozwiązań, które mają realny wpływ na naszą codzienność – mówi Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Kosmiczne innowacje w służbie Ziemi

Tegoroczna edycja Szkoły Pionierów odbywa się pod hasłem „Built for Earth, powered by space. Technologie na Ziemi napędzane kosmosem”. Program rzuca światło na rozwiązania projektowane pierwotnie na potrzeby zaawansowanej eksploracji kosmosu, które dziś z powodzeniem rewolucjonizują tradycyjną gospodarkę. Uczestnicy będą pracować nad adaptacją takich technologii, jak zaawansowane systemy teledetekcji, nowoczesna inżynieria materiałowa czy algorytmy sztucznej inteligencji. Celem jest przekucie tych kosmicznych narzędzi w biznesy odpowiadające na kluczowe wyzwania społeczne i środowiskowe naszych czasów.

Nagrody i networking międzynarodowy

Program funkcjonuje nieprzerwanie od 2018 r. i doświadczenia poprzednich edycji pokazują, że przekłada się to na konkretne rezultaty – start-upy tworzone przez absolwentów Szkoły Pionierów PFR zyskały dotąd blisko 500 mln zł finansowania z rynku.

W tegorocznej edycji najlepsze zespoły powalczą o nagrody finansowe z puli 160 tys. zł. Istotnym elementem programu jest także zagraniczna misja do Turynu, uznawanego za jedną z najważniejszych europejskich hubów technologii kosmicznych. Uczestnicy poznają tamtejszy ekosystem startupowy oraz bezpośrednio skonfrontują własne pomysły biznesowe z międzynarodowymi ekspertami.

Proces rekrutacyjny do dziewiątej edycji Szkoły Pionierów PFR pozostaje otwarty do 21 czerwca. Kandydaci muszą przesłać aplikację, CV oraz indywidualny plan rozwoju. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonionych zostanie 50 osób.