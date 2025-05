Chemikalia to dla spółek trudny temat

Substancje potencjalnie niebezpieczne i substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC, Substances of Very High Concern) to jedna z tych dziedzin, która w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce, jest szczegółowo regulowana i nadzorowana. Jest tak przede wszystkim dlatego, że potencjalnie stanowi poważne zagrożenie dla człowieka i środowiska. W efekcie producenci i importerzy różnego rodzaju wyrobów muszą m.in. przestrzegać przepisów zawartych w unijnych rozporządzeniach REACH i CPL. Pierwsze określa obowiązki dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń substancji chemicznych, a drugie zasady ich klasyfikacji, oznakowania i pakowania.