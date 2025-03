Ukraińskie spółki znów na fali

Prawdziwą huśtawkę notowań obserwujemy natomiast na akcjach ukraińskich spółek. W ostatnich tygodniach mocno drożały w nadziei na koniec wojny z Rosją. Jednak piątkowa kłótnia prezydentów Ukrainy i USA zrodziła wiele pytań i zasiała wątpliwości co do szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego. W poniedziałek i we wtorek ukraińskie spółki były „liderami” spadków na GPW, natomiast na drugim biegunie były firmy powiązane z wojskiem, takie jak Lubawa, Protektor czy Zremb.

Czytaj więcej Firmy Wtorek na giełdzie. Błyszczą Lubawa, Protektor i Zremb Narastające napięcie geopolityczne negatywnie wpływa na rynek kapitałowy. Ale notowania jednej grupy firm kolejny dzień z rzędu szybują. Czy mają potencjał do dalszej zwyżki?

Dziś ukraińskie spółki odrabiają straty. Liderem wzrostów na całym rynku jest ukraiński Milkiland, którego akcje zyskują aż 26 proc. Dwucyfrowe zwyżki notują też Agroton, IMC oraz Coal Energy. Na plusie jest też Kernel. Jego akcje zyskują 7 proc. Trwa walka o delisting. Najbliższe tygodnie mogą być dla spółki i jej akcjonariuszy bardzo ciekawe.