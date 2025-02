Walka o Kernel. Jakie są możliwe scenariusze?

Kurs Kernela we wtorek oscylował w okolicach 18 zł. W tym roku wzrósł już o ponad jedną trzecią i niemal zrównał się z ceną z wezwania z 2023 r. (18,5 zł). Ale do poziomów sprzed wybuchu wojny brakuje mu jeszcze dużo. Zdaniem inwestorów mniejszościowych wartość godziwa akcji jest znacznie wyższa od aktualnej rynkowej. Czas pokaże, na ile walory zostaną wycenione przez niezależnego eksperta, który ma – zgodnie z prawem luksemburskim – przedstawić wycenę, gdyby doszło do ogłoszenia przymusowego wykupu lub żądania odkupu. Formalnie jest to już możliwe, bo wiodący akcjonariusz Namsen (kontrolowany przez ukraińskiego oligarchę Andrija Verevskego) przekroczył 95-proc. próg. Trwa wyścig z czasem, bo jednocześnie grupa akcjonariuszy mniejszościowych dochodzi swoich roszczeń przed sądem w Luksemburgu. Wątpliwości budzi między innymi kontrowersyjna emisja akcji po 1,15 zł, której Namsen był głównym beneficjentem. Warunki emisji naruszyły zasady dobrych praktyk – stwierdził niezależny komitet ds. ładu korporacyjnego GPW.