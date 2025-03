Biofarmaceutyczna firma tym razem pochwaliła się pozytywnymi wynikach badań II fazy klinicznej CPL'36, inhibitora PDE10A w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona. Badanie było międzynarodową, randomizowaną, kontrolowaną placebo próbą kliniczną na grupie 105 dorosłych pacjentów z dyskinezami w chorobie Parkinsona. CPL'36 był podawany przez cztery tygodnie w dwóch dawkach, 20 mg i 40 mg raz dziennie bądź placebo w stosunku 1:1:1.

Celon Pharma podała, że lek był dobrze tolerowany. Grupa przyjmująca lek zanotowała istotną poprawę w stosunku do grupy leczonej placebo. Do tego lek był dobrze tolerowany. Wystąpiło kilka działań niepożądanych o nasileniu ciężkim (8,8 proc. w grupie placebo, 0 proc. w grupie 20 mg i 5,7 proc. w grupie 40mg). Dyskontynuacja leczenia z powodu działań niepożądanych związanych z leczeniem, wystąpiła u 2,9 proc. pacjentów w grupie placebo, 11,1 proc. pacjentów w grupie 20 mg i 8,6 proc. pacjentów w grupie 40 mg. Nie stwierdzono zgonów. Jedno poważne działanie niepożądane – umiarkowane nasilone migotanie przedsionków – odnotowano w dawce 40 mg. Działaniem niepożądanym występującym systematycznie częściej w aktywnych grupach leczenia była senność o nasileniu łagodnym do umiarkowanego,

- Badanie spełniło wszystkie zakładane kryteria, przekraczając istotnie wcześniejsze, medyczne założenia spółki. Wykazało silną i potwierdzoną w różnych skalach oceny efektywność CPL'36 w dyskinezach w chorobie Parkinsona. Siła efektu klinicznego leku była duża - podkreśla Celon Pharma w komunikacie.

To kolejne dobre wieści z Celon Pharmy na temat skuteczności cząsteczki CPL’36, która pozytywie wypadła w badaniach klinicznych w leczeniu ostrej schizofrenii, o których spółka informowała rynek w lipcu zeszłego roku.