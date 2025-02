Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety, w której możesz ocenić, jak komunikują się z rynkiem i inwestorami spółki z WIG30. Na głosy czekamy do 18 lutego. To jedna z dwóch części przeprowadzanego już po raz jedenasty badania relacji inwestorskich – drugą częścią jest ankieta rozsyłana do instytucji finansowych. Wyniki badania zaprezentujemy 28 lutego na łamach „Parkietu” i na parkiet.com.