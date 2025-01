Czy Kernel zniknie z giełdy?

Obecnie w Luksemburgu toczy się kilka postępowań sądowych, z których najważniejsze dotyczy zabezpieczenia roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych w kwestii kontrowersyjnej emisji 216 milionów akcji. Wnioskują oni o zakaz wykonywania prawa głosu z tych akcji do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

- Dotychczas odbyły się trzy posiedzenia i na 27 stycznia było zaplanowane czwarte posiedzenie. I tutaj jakimś "dziwnym" zbiegiem okoliczności sędzia, który prowadził sprawę nagle odszedł w styczniu na emeryturę. I to powoduje, że nowy sędzia będzie musiał znowu wszystkiego słuchać od nowa, co zajmie kolejne 2-3 terminy – komentuje Rafał Rzeszotarski, reprezentujący grupę akcjonariuszy mniejszościowych, wspieranych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Rzeszotarski zwraca uwagę, że oficjalna informacja o tym dotarła do inwestorów 14 stycznia 2025 r. i tego dnia zaczął się duży wzrost akcji Kernela i wolumenu.

- Wiedzieliśmy więc, że Namsen będzie coś kombinował. I dzisiaj dowiedzieliśmy się co kombinował: kupił po ponad 16 PLN akcje od akcjonariusza, który zapisał się w tej emisji w sierpniu 2023 r. Przypomnę tylko, że ten akcjonariusz akcje kupował po ok. 1,15 PLN – wskazuje Rzeszotarski. Dodaje, że jeżeli chodzi o następne kroki, to inwestorzy będą podejmować wszelkie możliwe działania aby zablokować squeeze-out w Luksemburgu.

- Jeżeli będzie się toczył, będziemy walczyć o jak najwyższą cenę. Mamy niezależne wyceny, które ukazują na dużo wyższą wycenę Kernela, aniżeli obecna cena rynkowa – podsumowuje Rzeszotarski.

Od początku 2025 r. wycena Kernela urosła o ponad jedną trzecią z około 13 zł do obecnych 17,5 zł za akcję. Ale nadal jest niższa od ceny jaką płacił Namsen w wezwaniu w 2023 r. Wynosiła wtedy 18,5 zł.