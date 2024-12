Grenevia może zniknąć z giełdy

W trakcie poniedziałkowej sesji kurs Grenevii oscylował wokół poziomu 2,15 zł, a więc minimalnie powyżej ceny z wezwania, co oznacza, że rynek liczy się możliwością jej podniesienia. W piątek na zamknięciu sesji kurs wynosił 1,78 zł. Proponowana cena akcji w wezwaniu zawiera premię w wysokości 19,1 proc. względem kursu zamknięcia sprzed dnia ogłoszenia zamiaru wezwania oraz 8,16 proc. względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za ostatnie trzy miesiące. Warto jednak zauważyć, że jeszcze rok temu za akcje Grenevii płacono na rynku ok. 3,50 zł, o ok. 65 proc. więcej niż cena oferowana w planowanym wezwaniu. Z kolei ceny docelowe z trzech najnowszych rekomendacji wydanych przez biura maklerskie w ostatnim czasie wskazują na niedowartościowanie akcji Grenevii, zawierając się w przedziale pomiędzy 2,50 zł a 3,42 zł. Kluczowa dla powodzenia wezwania będzie decyzja funduszy, do których należy zdecydowana większość pozostałych akcji i głosów w spółce. Instytucje mające największy udział w akcjonariacie nie chciały skomentować sprawy.

Spółki uciekają z warszawskiej giełdy

Wezwania do sprzedaży akcji wpisują się w trwały trend, który obserwujemy na warszawskiej giełdzie od kilku dobrych lat. Główni właściciele giełdowych spółek, którzy nie widzą większych korzyści z dalszej obecności swoich firm na parkiecie, ogłaszają wezwania celem odkupienia wszystkich pozostałych akcji i wycofania spółek z giełdy albo decyduje się na nie nowy inwestor zainteresowany przejęciem spółki. W 2023 r. w ten sposób z warszawskiej giełdy zniknęło 16 spółek. Zbliżona liczba może zostać wycofana także w tym roku. W bieżącym roku wieloletnią przygodę z warszawską giełda zakończyły już m.in. takie tuzy jak Comarch.

Co więcej, w ostatnich latach liczba spółek wycofywanych z obrotu była znacząco wyższa niż liczba debiutantów, co oznacza, że giełda się kurczy. Od stycznia na głównym parkiecie GPW zadebiutowało łącznie osiem spółek, ale aż siedem z nich stanowiły przeprowadzki z rynku NewConnect. Ostatnia w poniedziałek, wraz z udanym debiutem Noctiluki, spółki specjalizującej się w opracowywaniu i produkcji związków chemicznych do wyświetlaczy OLED.

Jedyną w pełni nową firmą na giełdzie, która jako jedyna przeprowadziła ofertę publiczną (o wartości ponad 6 mld zł), była Żabka. Mimo dużych nadziei nie okazała się przełomem dla rynku pierwotnego. Od październikowego IPO handlowej spółki plany związane z pozyskaniem kapitału z giełdy i debiutem z powodu niesprzyjających warunków rynkowych musiał porzucić m.in. TTMS, podejmując decyzję o zawieszeniu oferty.