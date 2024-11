Projekt, nadzorowany przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA, jest kluczowym elementem rozwoju satelitów geostacjonarnych nowej generacji. HummingSat to kompaktowe, efektywne kosztowo satelity, które mają zastąpić funkcjonujące obecnie stare konstrukcje. W ramach współpracy Thorium Space jako podwykonawca SWISSto12, stworzy elastyczny payload telekomunikacyjny w paśmie Ka-band, który zostanie wykorzystany również w planowanej polskiej misji satelitarnej na orbitę geostacjonarną GEO.

Struktura projektu i perspektywy finansowe

Umowa zawarta pomiędzy Thorium i SWISSto12 obejmuje wieloetapowy proces rozwoju:

- Faza 0/A, która rozpoczęła się w ramach programu HummingSat, opiewa na wartość 3 mln EUR.

- W drugim kwartale 2025 roku projekt płynnie przejdzie do Fazy B, o szacunkowej wartości 3,8 mln EUR.

- W czwartym kwartale 2025 roku Thorium Space i SWISSto12 rozpoczną prace nad polskim satelitą telekomunikacyjnym, który powstanie w oparciu o platformę HummingSat.

Pełna realizacja projektu, obejmująca fazy C/D/E, potrwa trzy lata i przyniesie Thorium Space co najmniej 25 mln EUR, zgodnie z ustaleniami z końca 2023 roku z ESA.

Innowacje technologiczne Thorium Space

Thorium Space wnosi do programu najnowszej generacji payload software-defined oparty na cyfrowo sterowanych antenach. Rozwiązanie to pozwala na elastyczne dostosowanie funkcjonalności satelity do potrzeb operatorów, zwiększając efektywność operacyjną i co bardzo ważne obniżając koszty.

„Nasza współpraca z SWISSto12 w ramach programu HummingSat to kamień milowy dla polskiego sektora kosmicznego” - Informuje Paweł Rymaszewski, prezes zarządu Thorium Space. - Opracowanie elastycznego payloadu Ka-band nie tylko podkreśla nasze kompetencje i możliwości technologiczne, ale także otwiera drogę do realizacji polskiego satelity geostacjonarnego, który stanie się kluczowym elementem europejskiego rynku kosmicznego”.

Partnerstwo dla Europy

Projekt HummingSat, wspierany przez ESA, jest symbolem europejskiej innowacyjności i współpracy. Dzięki kompaktowym rozmiarom i niższym kosztom, HummingSat stanowią konkurencyjną alternatywę dla większych satelitów produkowanych przez globalnych gigantów, takich jak Airbus czy Thales. ESA i jej partnerzy, w tym SWISSto12 i Thorium Space, dążą do wzmocnienia europejskiej niezależności technologicznej w sektorze kosmicznym, zapewniając konkurencyjne i efektywne rozwiązania dla klientów z niemalże całego świata.

Kierunek - polski satelita na GEO

Zwieńczeniem współpracy Thorium Space i SWISSto12 będzie rozwój polskiego satelity telekomunikacyjnego na GEO. Projekt ten, wspierany przez ESA i finansowany częściowo z polskiej składki członkowskiej, wprowadzi Polskę do grona kluczowych graczy w europejskim sektorze kosmicznym.

„Nasza współpraca z ESA i SWISSto12 pokazuje, że europejski sektor kosmiczny ma alternatywę wobec tradycyjnych rozwiązań. Dzięki takim projektom, jak program HummingSat, możemy budować innowacyjne technologie w Europie, które spełniają najwyższe standardy i są w pełni dostosowane do współczesnych potrzeb” - dodaje Paweł Rymaszewski.

Thorium Space wzmacnia swoją pozycję jako lidera innowacji technologicznych w sektorze kosmicznym, realizując projekty, które łączą najnowocześniejsze technologie z praktycznymi zastosowaniami na globalnym rynku.

Materiał Partnera