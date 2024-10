CBA zatrzymało byłego posła Janusza P. Potwierdza rzecznik

Janusz Palikot przekonywał jednocześnie we wpisie, że pracownicy Manufaktury Piwa Wódki i Wina otrzymują zarówno bieżące, jak i zaległe pensje.

„Rzeczpospolita” dotarła do spisu należności spółki, okazało się, że Manufaktura posiada co najmniej… 1383 wierzycieli, którym jest winna 237.859.942,19 zł. Z dokumentów wynika także, że Manufaktura udzieliła 12 pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 24 mln zł różnym osobom i podmiotom, zarejestrowanym pod tym samym adresem przy ul. Archidiakońskiej w Lublinie. Ponad 9,5 mln zł spółka pożyczyła samemu jej prezesowi, czyli Januszowi P., z terminem spłaty do końca 2024 r.

Interesom Janusza P. w ramach holdingu Manufaktury od dawna przyglądają się śledczy, część wierzycieli była przesłuchiwana przez prokuraturę i CBA, postępowanie prowadzi także UOKiK.