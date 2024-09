Podczas czwartkowej sesji na GPW indeksy oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia. Pozytywnie wyróżniają się akcje MCI, które zyskują ponad 10 proc. To aktualnie najwyższy wzrost na rynku głównym. Wartość obrotu walorami funduszu od rana przekroczyła poziom 350 tys. zł.

Czytaj więcej Firmy MCI liczy na ożywienie W 2023 r. na rynku fuzji i przejęć odczuwalne było spowolnienie. Normalizacja wycen i ożywienie gospodarcze powinny zwiększyć aktywność.

eSky kupuje markę Thomas Cook

Giełdowy fundusz nie podawał dziś informacji, które mogłyby uzasadniać taką zwyżkę. Natomiast warto odnotować, że ciekawe wieści napłynęły ze spółki portfelowej MCI: eSky. Polska platforma turystyczna kupiła od chińskiego koncernu Fosun znaną brytyjską markę Thomas Cook. Jest to najstarsze i swego czasu wiodące na świecie biuro turystyczne. Upadło sześć lat temu, a marka została przejęta przez Fosun.

eSky liczy, że dzięki transakcji będzie mógł się szybkiej rozwijać na perspektywicznym i dużym rynku brytyjskim (eSky.pl ma uprawnienia biura podróży na rynku brytyjskim, sprzedaje tam swoje wycieczki i bilety lotnicze). Wartości transakcji nie ujawniono.

Jakie plany ma MCI?

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Obecnie pod zarządzaniem posiada blisko 700 mln euro kapitału. Do ostatnich inwestycji MCI należą zakupy większościowych udziałów w takich spółkach jak Focus Telecom i Webcon w 2023 r. czy eSky w 2022 r. Fundusz zapowiada dalsze inwestycje. Jego kapitalizacja giełdowa wynosi obecnie 1,3 mld zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy urosła o 21 proc. W czwartek po godz. 12 za akcję trzeba zapłacić 25,5 zł po ponad 10-proc. zwyżce notowań. W stosunku do ceny docelowej z tegorocznej rekomendacji Noble Securities kurs ma jeszcze niemal 60-proc. przestrzeń do zwyżki.