Te firmy są na celowniku MCI

MCI z reguły na pojedynczą inwestycję wykłada od 25 mln do 100 mln euro. W związku z tymi ograniczeniami fundusz zastanawia się, czy inwestować w twórców technologii AI, czy raczej w podmioty, które ją wykorzystują. – To dylemat, czy stawiać na producenta łopat, czy na tych, którzy nimi kopią. W pierwszym przypadku rynek AI bardzo mocno zdominowały tzw. big techy. I to nie dziwi, gdyż takie projekty są niezwykle kapitałochłonne – komentuje partner MCI. I wyjaśnia, że niezwykle perspektywiczne są same zastosowania AI.

– Stąd warto pod lupę wziąć firmy technologiczne implementujące AI do konkretnych zastosowań np. w medycynie czy marketingu – kontynuuje Borys.

Jak podkreśla Paweł Borys, w tej chwili ciężko mówić o nowych technologiach bez uwzględniania sztucznej inteligencji. – Na ten aspekt mocno zwracamy uwagę w trzech obszarach. Patrzymy przede wszystkim, czy firmy, w które inwestujemy, wykorzystują potencjał tej technologii. Przy czym nie muszą to być spółki wprost technologiczne, ale istotne jest, by – niezależnie od branży, w której działają – wykorzystywały takie rozwiązania w swoich procesach. Drugi obszar to ocena biznesu pod kątem ryzyka. Chodzi o to, na ile przedsiębiorstwa, w które inwestujemy, są narażone na swoistą substytucję przez AI. Jest pewne, że ta technologia wywoła rewolucje w wielu sektorach i wiele modeli biznesowych może szybko stracić konkurencyjność – wylicza nasz rozmówca.

MCI, poza analizą szans i ryzyk związanych z AI, bacznie obserwuje też trzeci obszar: firmy bezpośrednio działające w tej branży i dostarczające technologie sztucznej inteligencji.

Działy HR stawiają na boty

Jak wynika z raportu firmy konsultingowej Bain & Company, większość przedsiębiorstw i instytucji przeszła już pierwszą fazę eksperymentowania z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji i wchodzi w kolejny etap – wdrażania tej technologii. Badania pokazują, iż aż 87 proc. przedsiębiorstw opracowuje, pilotuje lub w pewnym zakresie wdrożyło generatywną sztuczną inteligencję. Według Bain & Company wydatki firm na systemy AI średnio sięgają już ok. 5 mln dol. na podmiot.

Inwestycje te odzwierciedlają oczekiwania biznesu, bo ponad 60 proc. ankietowanych postrzega genAI jako jeden z trzech priorytetów na najbliższe dwa lata. Jednocześnie analitycy zwracają uwagę, że w projekty związane z AI jest angażowanych coraz więcej pracowników. – Pomysły wdrożenia sztucznej inteligencji wychodzą dziś najczęściej nie od działu IT, ale od szefów departamentów, a to wpływa na szybką popularyzację tej technologii. Jeśli departament HR-u wdraża dziedzinowego bota, który ma odpowiadać na powtarzalne pytania pracowników, i zauważa, że rzeczywiście ułatwia on komunikację, to bardzo często podejmuje decyzję o stworzeniu kolejnego, w innym obszarze – komentuje Łukasz Piotrowicz, AI Technology Strategist z firmy Crayon.