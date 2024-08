KNF każe zmienić cenę w wezwaniu na Gi Group. Akcje drożeją

Notowania Gi Gropu podczas wtorkowej sesji zyskują 4 proc. i oscylują w okolicach poziomu 1,5 zł. Na rynek właśnie trafiła informacja, że KNF zażądał od GI Group (wzywający) wprowadzenia zmian i uzupełnienia treści wezwania. Zmiany dotyczą m.in. punktu 6 wezwania i polegają na uwzględnieniu w proponowanej w wezwaniu cenie (1,45 zł) za jedną akcję spółki jej wartości godziwej, wyznaczonej przez firmę audytorską. Termin wykonania żądania został wyznaczony do 30 sierpnia 2024 r. W związku z tym termin ogłoszenia wezwania ulegnie zmianie.

Dlaczego zmieni się cena w wezwaniu na Gi Group?

KNF wyjaśnia, że żądanie wynika ze spełnienia kryterium, o którym mowa w art. 79 ust. 3a zd. 2 ustawy o ofercie.

„W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, obrót akcjami spółki publicznej był dokonywany na mniej niż jednej trzeciej sesji i jeżeli na co najmniej jednej trzeciej z tych sesji występowała co najmniej 5 proc. różnica cen tych akcji na zamknięciu notowań w stosunku do ceny zamknięcia na poprzedniej sesji w tym okresie, cena minimalna nie może być niższa od ich wartości godziwej. Jeżeli wolumen obrotu akcjami (….) w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania ust. 1, stanowił mniej niż 1 proc. wszystkich akcji spółki publicznej dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, cena minimalna nie może być niższa od ich wartości godziwej” – czytamy w ustawie.

Czytaj więcej Firmy Wezwania w Polsce. Przejmujący nie są hojni Średnia premia oferowana w wezwaniach ogłaszanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich czterech latach wynosi mniej niż 14 proc. Jest o połowę niższa niż na Zachodzie.

Czy Gi Group opuści giełdę?

GI Holding 15 lipca podało, że zamierza ogłosić wezwanie na sprzedaż 7 999 883 akcje Gi Group Poland po cenie 1,45 zł za jedną. Walory, na które zostanie ogłoszone wezwanie, stanowią 7,6 proc. wszystkich. Gi Group Poland to dawne Work Service, czyli firma z branży HR. GI Holding ma 92,2 proc. akcji. Jest wiodącym akcjonariuszem już od kilku lat. W grudniu 2021 r. miał 75,17 proc. głosów i wezwał wtedy do sprzedaży 16 328 099 akcji, stanowiących 24,83 proc., po cenie 1,45 zł za sztukę. Zamierzał po przeprowadzeniu wezwania osiągnąć próg 100 proc. Najwyraźniej plan dotyczący delistingu jest nadal aktualny. Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego podjęła zawieszone postępowanie w sprawie zezwolenia na wycofanie akcji Gi Group Poland z obrotu na rynku regulowanym (w kwietniu 2022 roku KNF wstrzymała postępowanie delistingowe).