Według specjalisty największe nadzieje Elektrotim może wiązać z projektami rozbudowy sieci energetycznych. Jak tłumaczy, plany inwestycji w infrastrukturę dystrybucji i przesyłu energii są bardzo ambitne, a to dlatego że do sieci trzeba przyłączać projekty energetyki odnawialnej. Jak przyznaje ekspert DM BDM, do wyhamowania w rozpisywaniu nowych przetargów doprowadziły powyborcze zmiany w zarządach spółek.

- To jednak tylko przejściowy problem, bo w ten obszar pójdą istotne środki z KPO – zastrzega specjalista, który w raporcie sprzed 2,5 miesiąca zalecał akumulowanie akcji spółki, jednak majowy skok notowań wyniósł kurs akcji znacznie powyżej wyznaczonej przez niego ceny docelowej.

Drugi obiecujący dla Elektrotimu segment to instalacje obronne, w których przed perymetrią na Bugu spółka zdobywała doświadczenie, zabezpieczając granicę lądową z Białorusią a jeszcze wcześniej w Bieszczadach. Dzięki kompetencjom w budownictwie elektrotechnicznym Elektrotim będzie beneficjentem zwiększania wydatków na wojsko.

- Trzeba pamiętać, że umacnianie wschodniej granicy to nie tylko budowa bunkrów czy zasieków, ale potencjalnie także prace o charakterze elektrotechnicznym i tutaj mogą spółka może się wykazać.– zaznacza analityk.

Dobrą informacją jest zdaniem specjalisty także poszerzenie składu zarządu o dwóch członków, z których jeden to dotychczasowy dyrektor finansowy. Dzięki temu spółka wzmocni strukturę zarządzania. To według niego pokazuje, jakiego korporacyjnego skoku dokonał Elektrotim. Wcześniej wysokie zyski przeplatały się z głębokimi stratami, a takie rozchwianie wyników nie świadczy o dojrzałości biznesu.