- Jednak ze względu na wzmożony popyt ze strony inwestorów okazało się to zupełnie niepotrzebne – zaznacza Pado.

Czytaj więcej Budownictwo „Spółka świetna, ale akcji lepiej unikać?”. Oto czym analitykom podpadł Budimex Analitycy biur maklerskich podnoszą prognozy wyników finansowych i wycenę akcji Budimeksu. Jednak ich zdaniem od akcji spółki lepiej trzymać się z daleka, notowania Budimeksu są zdecydowanie za wysokie.

Dlaczego notowania akcji Mirbudu SA rosną? Analityk wyjaśnia

Analityk podtrzymuje wydaną jeszcze w styczniu rekomendację „kupuj”, zastrzegając jednak że wyznaczona wtedy na 9,09 zł wycena nie uwzględniała korzystnych warunków emisji oraz pozyskania od tego czasu nowych kontraktów. Jak tłumaczy, w ostatnim półroczu spółka pozyskała dużo kontraktów (głównie drogowych), a w przypadku kolejnych finalizacja jest na ostatniej prostej.

Według niego to skłania inwestorów do obstawiania, że w ciągu następnych 2-3 lat Mirbudowi uda się wejść na wyższą półkę przychodów. Jednocześnie zapowiadane przejęcie spółki z segmentu budownictwa kolejowego daje nadzieje na zbudowanie nowej nogi biznesu. Jak dodaje ekspert, pozytywem jest także to, że znaczącą część przeprowadzonej emisji objął jeden podmiot instytucjonalny – PZU TFI – co może przekładać się na wzrost zainteresowania spółkę ze strony innych funduszy.

- Dla zarządu Mirbudu momentem prawdy będą lata 2025-27. Będzie musiał on wtedy potwierdzić, że rentowność budowanego obecnie portfela będzie się bronić także w okresie ożywienia w sektorze budowlanym a spółka ma kompetencje w obszarze fuzji i przejęć – zastrzega jednak analityk DM BDM.