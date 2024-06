Wtorkowe walne zgromadzenie Elektrotimu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę blisko 25 mln zł z zysku wypracowanego w 2023 roku, co oznacza wypłatę 2,5 zł na akcję. Tym samym na wypłatę trafi ponad połowa zeszłorocznego zysku spółki. Przy obecnym kursie wynoszącym ok. 34,80 zł daje to stopę dywidendy na poziomie około 7,2 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 12 sierpnia br., a jej wypłata nastąpi 4 września. Przed rokiem spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na walor.

Reklama

Dwie nowe osoby w zarządzie



Ponadto zdecydowano o poszerzeniu zarządu, w skład którego od lipca wejdą dwie nowe osoby: Maciej Posadzy, były przewodniczący rady nadzorczej spółki oraz jej dotychczasowy dyrektor finansowy Marek Piotrowski. Celem tych zmian jest wzmocnienie struktury zarządzania oraz przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania i możliwości rynkowe. Obecnie ścisłe kierownictwo spółki składa się z trzech osób.

Maciej Posadzy będzie odpowiedzialny za zagadnienia logistyczne, IT i cybersecurity oraz strategiczne zarządzanie zakupami. Z kolei Marek Piotrowski skoncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze finansowania, kontynuacji zmian w obszarze księgowym, zarządzaniu płynnością finansową oraz zarządzaniu ryzykami, w tym ryzykiem walutowym. - Rozszerzenie składu zarządu wynika ze zmiany skali działalności naszej firmy oraz rosnących możliwości rynku. Ma też na celu przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania i maksymalne wykorzystanie potencjału dalszego dynamicznego wzrostu, zapewniając jednocześnie stabilność i efektywność działania. Nowe funkcje w zarządzie pozwolą nam na bardziej efektywne zarządzanie kluczowymi obszarami, takimi jak logistyka, zarządzanie flotą oraz sprawne wdrożenie nowoczesnych systemów ERP i CRM. Zwiększenie składu kierownictwa Elektrotim do pięciu osób zapewni nam większą elastyczność i dynamikę w podejmowaniu strategicznych decyzji - wyjaśnia Artur Więznowski, prezes Elektrotimu. - Naszym celem jest sprawna współpraca przy realizacji strategicznych projektów oraz zapewnienie, że spółka będzie dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku – dodaje.

Według zapowiedzi zarządu w nadchodzących kwartałach Elektrotim będzie koncentrować się na uzupełnianiu portfela zleceń na rok 2025 i lata następne, korzystając z rosnącego popytu ze strony inwestorów prywatnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, inwestorów publicznych w segmencie specjalnym oraz w ramach transformacji sektora energetycznego.