Fundusze PE są ważnym graczem na rynku fuzji i przejęć. Z ich aktywności można wnioskować o kondycji rynku i panujących trendach. Z najnowszego raportu firmy Bain & Company wynika, że liczba przejęć z udziałem funduszy PE spadła w Polsce w 2023 r. z 42 do 33, czyli o 21,4 proc. Powodem był utrzymujący się wysoki kosztu kapitału oraz niepewna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna. Eksperci przewidują jednak, że wraz z oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych na świecie oraz dzięki znacznym środkom zgromadzonym na inwestycje, międzynarodowe fundusze mogą w tym roku zwiększyć aktywność. Paweł Szreder, partner Bain & Company podkreśla, że Polska przyciąga uwagę wielu inwestorów zagranicznych, zarówno branżowych jak i z rynku private equity.

- Sprzyjają temu perspektywy szybszego niż w Europie Zachodniej wzrostu gospodarczego oraz atrakcyjne możliwości konsolidacji aktywów w wielu sektorach. W transakcjach sprzedaży spółek przez fundusze PE po stronie kupujących widzimy zarówno inwestorów branżowych, jak i inne fundusze, które przejmują atrakcyjne aktywa z zamiarem budowania regionalnych czempionów - wskazuje.

Oprócz przejęć nowych aktywów w ubiegłym roku fundusze PE dokonały w Polsce także około 10 wyjść z inwestycji, z czego większość dotyczyła sprzedaży spółek na rzecz inwestorów finansowych. Wśród największych tego typu transakcji była zamknięta w tym roku sprzedaż PKP Energetyka przez CVC Capital Partners, wyjście Abrisu z inwestycji w spółkę Velvet CARE czy sprzedaż firmy Dr Gerard przez Bridgepoint.

Wyhamowanie dynamiki rynku widać też w skali całej Europy, gdzie łączna wartość przejęć dokonanych przez fundusze PE spadła w ubiegłym roku niemal o połowę do 140 mld dolarów (najsłabszy wynik od 2016 r.), a liczba transakcji poszła w dół o 13 proc. do 1133. Co ciekawe, wartość środków zgromadzonych przez fundusze na inwestycje z roku na rok rośnie. W 2023 r. poszła w górę o 4 proc. do najwyższego w historii poziomu 821 mld dolarów.