Akcje Vivid Games podczas środowej sesji zyskują na wartości. Przed południem kurs rośnie o ponad 7 proc. Spółka opublikowała raport roczny, natomiast wyniki nie są zaskoczeniem, bo od kilku lat firma prezentuje miesięczne szacunki przychodów. W skali całego 2024 r. przychody wyniosły blisko 21 mln zł (wobec około 37 mln zł w 2022 r.), a EBITDA 1,2 mln zł. Wynik netto został obciążony odpisami i wyniósł minus 2,5 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka podała, że utrata wartości należności dotyczy gier „Mobbles Cards” i „The Cash”, których producenci znajdują się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej Vividowi odzyskanie zaliczek przekazanych na rzecz realizacji tych projektów.

Reklama

- Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne jestem zadowolony i bardzo wdzięczny zespołowi za to, co osiągnęliśmy w 2023 r. Nowi partnerzy biznesowi, rozwój prototypu „Real Boxing 3” oraz dwóch mniejszych gier: „Boxing Ring” i zapowiedziany „Endless Runner” , utrzymanie na stabilnym poziomie przychodów z „Real Boxing 2”, w blisko dekadę od premiery i ostateczna spłata rat układowych dotyczących obligacji to najważniejsze osiągnięcia minionego roku - ocenia Piotr Gamracy, szef Vivid Games. Dodaje, że celem na ten rok jest rozwój „Real Boxing 3” i wzmocnienie stabilności finansowej.