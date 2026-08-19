Finansowym tematem dnia w Polsce są zaproponowane przez rząd zmiany w podatkach. Analitycy Trigon DM przeanalizowali wpływ propozycji na rynek giełdowy. Czego można się spodziewać? - Propozycja podniesienia stawki CIT z 19 proc. do 22 proc. przekłada się na obniżenie cen docelowych, ceteris paribus, o około 3-4 proc.. Dotyczy de facto ok. 2/3 indeksu WIG (bez banków i częściowo PZU). Efekt ten może być częściowo zneutralizowany przez próby przerzucenia kosztów na klientów i wzrost presji inflacyjnej oraz marginalnie pozytywny wpływ na konsumpcję - wskazują eksperci Trigon DM.

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Zmiany w PIT i CIT – banki pośrednim zwycięzcą

W przypadku banków, eksperci wskazują, że przedstawione propozycje mogą mieć nawet lekko pozytywny wydźwięk. - Brak informacji o zmianach w CIT dla banków zmniejsza ryzyko dla sektora, chociaż jeszcze w 100 proc. nie można go wyeliminować. W dłuższym terminie oznaczałoby to, że od 2028 roku banki będą płaciły tylko 1 pkt proc. wyższy CIT od reszty dużych firm. Skoro rząd wyklucza podniesienie kwoty wolnej w latach 2027-28 to ewentualne pojawienie się zmian w podatkach dla banków prawdopodobnie nie będzie połączone z inną korzyścią dla konsumentów i neutralnym wpływem dla budżetu. Mogłoby służyć jako polityczne przetestowanie podejścia prezydenta oraz wybicie tego narzędzia z rąk opozycji przed przyszłorocznymi wyborami – podkreśla Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM.

Konsument na GPW złapie wiatr w żagle?

Eksperci wzięli także pod lupę branżę nastawioną na konsumenta. - Planowane podniesienie pierwszego progu podatkowego oraz wprowadzenie nowego progu dla dochodów w przedziale 130–150 tys. zł rocznie obniżyłyby zobowiązania podatkowe dla około 2 mln podatników. Maksymalna korzyść dla podatnika przekraczającego pierwszy próg wyniosłaby ok. 3,6 tys. zł rocznie, a łącznie gospodarstwa domowe zmniejszyłyby swoje zobowiązania podatkowe o ok. 6 mld zł. Cześć tej kwoty zostałaby przeznaczona na dodatkową konsumpcję. W skali całej konsumpcji prywatnej nie jest to jednak znacząca kwota — dla porównania odpowiada ona za ok. 10 proc. wartości programu 800+. Zmiany dotyczyłyby przede wszystkim osób pracujących i zarabiających wyraźnie powyżej mediany wynagrodzeń. Grupa ta nadal charakteryzuje się relatywnie wysoką skłonnością do konsumpcji, przy czym wraz ze wzrostem dochodów większa część wydatków przesuwa się w kierunku kategorii dyskrecjonalnych – zwraca uwagę Grzegorz Kujawski, analityk Trigon DM. Które więc spółki mogłyby konkretnie zyskać na proponowanej zmianie? - Na reformie najbardziej skorzystałyby spółki oferujące towary i usługi ponadpodstawowe. Wśród spółek notowanych na GPW beneficjentami byłyby m.in. Allegro, Benefit Systems, Dadelo, Rainbow Tours, Neuca, dystrybutorzy IT (AB, Asbis), dystrybutorzy automotive (Auto Partner, Inter Cars, Oponeo). Relatywnie największy pozytywny wpływ, chociaż wciąż trudny do precyzyjnego określenia, byłby naszym zdaniem na Dadelo i Rainbow. Proponowany wzrost CIT z 19 do 22 proc. miałby relatywnie mniejszy wpływ na spółki konsumenckie generujące dochody poza Polską, czym większy udział tym niższy impakt proponowanego przez Rząd wzrostu CIT. Pod tym kątem relatywnie mniejszy impakt na wycenę dotyczyłby Asbis, LPP, Pepco, Auto Partner, Inter Cars, Benefit Systems czy AB – uważa Kujawski.

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