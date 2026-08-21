S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), globalny dostawca indeksów giełdowych i wskaźników rynkowych, zdecydował o zmianie klasyfikacji Polski z rynku wschodzącego na rynek rozwinięty. Zmiana klasyfikacji zostanie wprowadzona wraz z aktualizacją indeksów we wrześniu 2027 r.

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Czytaj więcej Finanse S&P DIJ podjęła decyzję. Polska dołączy do grona rynków rozwiniętych We wrześniu 2027 r. Polska uzyska awans z rynku rozwijającego się do grona rynków rozwiniętych według metodologii S&P DIJ. To kolejny dostawca po F...

„Kolejne potwierdzenie rosnącej pozycji Polski! S&P DJI właśnie zmienił klasyfikację Polski z rynku rozwijającego się na rynek rozwinięty. Polska to dziś najszybciej rosnąca duża gospodarka UE”– poinformował w piątek na platformie X Domański. Dodał, że „już za tydzień będziemy uczestniczyć w spotkaniu G20 w USA. Działamy dalej”.

W czerwcu br. S&P DJI informował, że prowadzi konsultacje w sprawie przeklasyfikowania Polski z rynków wschodzących na rozwinięte. Jak podawano, według kryteriów S&P DJI, czynniki ilościowe i jakościowe Polski spełniają lub przewyższają standardy dla rynku rozwiniętego.