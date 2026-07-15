Z tego artykułu dowiesz się: Co sprawia, że analitycy z Wall Street widzą ogromny potencjał wzrostu w akcjach SpaceX, mimo ich głębokiej przeceny.

Jak bardzo wizja Elona Muska dotycząca bilionowych przychodów firmy różni się od prognoz czołowych instytucji finansowych.

Jakie zagrożenia dla kursu spółki niosą ze sobą wysoka wycena oraz kończący się okres ochronny dla insiderów.

Czy gwałtowne spadki po głośnych debiutach giełdowych są anomalią na rynku technologicznym, czy rynkową normą.

Akcje SpaceX zaczęły środową sesję od zwyżki o ponad 1 proc. Płacono za nie tuż po rozpoczęciu handlu 138 USD. Dzień wcześniej zamknęły się one na poziomie 136,08 USD, czyli nieco ponad 1 dolara wyżej niż wynosiła cena w przeprowadzonej w czerwcu gigantycznej ofercie publicznej tej spółki. Papiery SpaceX straciły od szczytu z 16 czerwca do wtorkowego zamknięcia prawie 40 proc., a kapitalizacja spółki spadła w tym czasie o około 850 mld dol.. O ile w szczycie SpaceX znajdowała się na czwartym miejscu wśród globalnych spółek o najwyższej wartości rynkowej, to po miesiącu handlu zeszła na pozycję ósmą. Tak ostra przecena w czasie pierwszych tygodni handlu akcjami spółki jest ciosem dla wielu inwestorów.

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Jakie są rekomendacje dla akcji SpaceX?

Spadek SpaceX w okolice ceny z oferty publicznej nastąpił zaledwie tydzień po tym, jak spółka została dodana do indeksu Nasdaq 100 w ramach szybkiej procedury. Doszło do niego również niedługo po tym, jak szereg instytucji finansowych wydał rekomendacje dla tej spółki, wśród których wciąż przeważają bardzo pozytywne projekcje.

Ponad 80 proc. analityków z Wall Street, którzy napisali rekomendacje dla SpaceX zalecają kupno akcji tej spółki i widzą duży potencjał wzrostu dla tych papierów. Średnia cena docelowa z rekomendacji na poziomie 236,25 USD. jest ponad 70 proc. powyżej wtorkowego zamknięcia. Spośród 35 rekomendacji zebranych przez agencję Bloomberga, tylko jedna sugeruje inwestorom sprzedaż. Jest ona autorstwa analityków firmy Morningstar i przewiduje cenę docelową akcji na poziomie 62 USD. Spośród 31 rekomendacji zawierających cenę docelową, tylko dwie wskazują ją na poziomie niższym od ceny z IPO. W 21 rekomendacjach 12-miesięczna cena docelowa wynosi co najmniej 200 USD. W ośmiu przypadkach sięga co najmniej 250 USD. Na przykład, Deutsche Bank prognozuje cenę na poziomie 255 USD, a Morgan Stanley spodziewa się kursu SpaceX wynoszącego 300 USD. Najbardziej „bycza” jest rekomendacja napisana przez Briana Gesualę, analityka firmy Raymond James. Spodziewa się on, że w ciągu 12 miesięcy, papiery SpaceX będą kosztowały aż 800 USD.!

Elon Musk, właściciel SpaceX, kreślił przed inwestorami śmiałą wizję rozwoju tej spółki. „Myślę, że SpaceX może być w stanie osiągnąć około 1 biliona dolarów przychodu do 2030 roku” – napisał Musk w połowie czerwca na swojej platformie X. Później dodał: „Byłbym zaskoczony, gdyby przychody w 2031 roku nie przekroczyły 1 biliona dolarów”. Droga do tego celu obecnie wydaje się daleka. SpaceX osiągnęła bowiem w 2025 r. przychód wynoszący „zaledwie” 18,7 mld USD. Jej strata netto za zeszły rok wyniosła natomiast 4,9 mld USD. Tymczasem dwóch głównych doradców transakcji było znacznie bardziej konserwatywnych, co do przyszłych wyników SpaceX. Goldman Sachs oszacował jej przychody na 474 mld USD. w 2030 roku, a Morgan Stanley na 330 mld USD. (Dla porównania: koncern naftowy ExxonMobil miał w 2025 r. 326 mld USD. przychodu, a koncern Apple 451 mld USD).

Co przemawia za spadkiem akcji SpaceX?

Sceptycy zwracają jednak uwagę, że akcje SpaceX są notowane przy wskaźniku cena/sprzedaż (liczonym dla spodziewanej przyszłej sprzedaży) na poziomie wynoszącym ponad 30, czyli jednym z najwyższych w indeksie Nasdaq-100 i nieco niższym niż w przypadku innej bardzo wysoko wycenianej spółki – Palantir Technologies Inc. SpaceX zmaga się również z przedłużonym okresem lock-up, w ramach którego insiderzy będą okresowo wprowadzać akcje na rynek w nadchodzących miesiącach. Sprzedaże ich pakietów akcji powinny negatywnie wpływać na kurs.

– Nadal nie uważamy, że SpaceX znalazła swoje minimum. W nadchodzących miesiącach na rynek będzie napływać stała podaż akcji, a trzeba będzie monitorować, jak duży popyt będzie się pojawiał w miarę schodzenia po spektrum jakości – twierdzi Ken Mahoney, dyrektor generalny firmy Mahoney Asset Management.

SpaceX nie jest jednak wyjątkiem, jeśli chodzi o spadki cen akcji po wielkich ofertach publicznych. Analiza firmy Truist Wealth dotycząca 30 dużych technologicznych IPO z ostatnich 15 lat pokazała, że średni maksymalny spadek w pierwszym roku notowań wyniósł w ich przypadku 55 proc. Również akcje spółek, które przeprowadzały oferty w ostatnich miesiącach cechowały się dużą zmiennością kursową. Według danych agencji Bloomberga, akcje sześciu z dziesięciu spółek, które w tym roku przeprowadziły największe debiuty giełdowe notowane są obecnie poniżej poziomów zamknięcia z pierwszego dnia handlu nimi. Średnia ważona stopa zwrotu dla klasy IPO 2026 w USA (z wyłączeniem spółek typu blank-check) spadła do 5,3 proc. na dzień 13 lipca, głównie za sprawą SpaceX. Zwrot tej grupy obniżył się do mniej więcej połowy stopy zwrotu osiągniętej przez indeks S&P 500 w okresie od początku roku.

Niektórzy inwestorzy liczą jednak na dalsze spadki SpaceX i mogą wykorzystać je jako dobrą okazję do zakupu. – Jeśli ten spadek będzie się pogłębiał, to faktycznie mogę rozważyć zakup akcji samej spółki, ponieważ podoba mi się inspirujący przekaz i cel firmy – zadeklarował w rozmowie z agencją Bloomberga Talley Leger, główny strateg rynkowy w Wealth Consulting Group.