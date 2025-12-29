Materiał powstał we współpracy z KDPW

Za nami kolejny udany rok dla polskiego rynku kapitałowego. Na GPW mieliśmy wyraźny wzrost indeksów i obrotów. A jaki był to rok z perspektywy KDPW? Wy też poczuliście tę hossę u siebie?

Tak, to był dobry rok dla polskiego rynku kapitałowego i generalnie polskiej gospodarki. Notujemy najwyższy od trzech lat wzrost gospodarczy, będąc pod tym względem w europejskiej czołówce. Warszawska giełda ma rekordowe obroty. Indeks WIG20 rośnie o ok. 40 proc., a WIG pokonuje symboliczną barierę 100 tys. pkt. Rośnie liczba rachunków maklerskich. W 2025 r. przekracza poziom 2 mln i na koniec listopada osiąga poziom 2,4 mln. To oczywiście nas cieszy i pozwala na ostrożne, optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Z biznesowego punktu widzenia dla nas istotna jest kapitalizacja instrumentów finansowych zarejestrowanych w centralnym depozycie czy liczba i wartość rozliczanych transakcji – i te wskaźniki bardzo pozytywnie wpłynęły na naszą działalność.

Gdyby miał pan wskazać najważniejsze wydarzenia w 2025 r. z perspektywy waszej grupy, to co by to było?

Mijający rok był ważny w kwestii budowania pozycji polskiego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej w kontekście projektu Unii Oszczędności i Inwestycji. W naszym interesie leży, aby głos średnich i mniejszych rynków i instytucji infrastruktury był słyszany i uwzględniany w procesie wzmacniania roli rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju gospodarczego UE. Rok rozpoczęliśmy od organizacji w styczniu, wspólnie z warszawską giełdą, European Capital Markets Forum. Wydarzenie to odbyło się w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, goszcząc w Warszawie kluczowe postaci odpowiedzialne za kształtowanie rozwoju rynków kapitałowych w UE. Podczas forum wskazywaliśmy, że pomimo istniejącej fragmentacji w Europie polski rynek kapitałowy jest świetnie wpisany w ekosystem rynków europejskich, czego dowodem jest m.in. 70 proc. udział inwestorów zagranicznych w obrotach na polskiej giełdzie. Z punktu widzenia instytucji posttransakcyjnych należy usuwać bariery związane z rozrachunkiem transgranicznym, a nie koncentrować się na konsolidacji centralnych depozytów czy izb rozliczeniowych.

W okresie hossy uczestnicy rynku co prawda mniej mówią m.in. o opłatach, ale czy na 2026 r. KDPW planuje podtrzymanie działań wspierających rynek, a może dołożycie coś nowego?

Staramy się wspierać uczestników rynku kapitałowego na różne sposoby. Jednym z nich jest polityka opłat. W 2025 r. wprowadzone przez nas czasowe obniżki opłat, zarówno w KDPW, jak i w KDPW_CCP, przyniosły naszym uczestnikom ok. 2,7 mln zł oszczędności. W 2026 r. będzie to podobny poziom. Będą to obniżki na opłaty rozliczeniowe stosowane do transakcji objętych programami „High Volume Provider” i „High Volume Funds”, a także na rozliczenia transakcji pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji spoza indeksu WIG20. W KDPW zaś planujemy kontynuację zwolnienia uczestników z opłat z tytułu rejestracji listów zastawnych. Ponadto, co podkreślam wielokrotnie, brak jakichkolwiek podwyżek opłat w grupie kapitałowej KDPW od wielu lat jest de facto stałym wspieraniem uczestników polskiego rynku kapitałowego.

Z perspektywy infrastrukturalnej rynek żył przede wszystkim zmianą systemu transakcyjnego na GPW. Wiemy, że start WATS został przełożony na 2026 r. Jak duże zasoby ten projekt pochłania po stronie KDPW? Czy wy jesteście już gotowi na WATS?

Wdrożenie nowego systemu transakcyjnego będzie największym wyzwaniem dla polskiego rynku kapitałowego w przyszłym roku. To operacja, która wpływa na wszystkich uczestników rynku i wymaga perfekcyjnego przygotowania. Ściśle współpracujemy z giełdą przy tym projekcie i będziemy gotowi do wdrożenia zmian w naszych systemach.

Co nas czeka w 2026 r.? Na pewno wspomniany WATS, ale co jeszcze?

Przyszły rok może być kluczowy, jeśli chodzi o przyszłość rynku pod względem technologicznym. Zmiany w tym obszarze bardzo przyspieszyły. Zaledwie kilka dni temu DTCC, amerykański depozyt, uzyskał od tamtejszego nadzorcy (SEC) zezwolenie na tokenizację wybranych instrumentów, m.in. akcji i ETF-ów. To pierwszy krok w kierunku wprowadzenia amerykańskiego rynku kapitałowego do świata blockchaina. Sprawdzają się słowa wypowiedziane niedawno przez prezesa BlackRock Larry’ego Finka, który w rozmowie z „The Economist” powiedział, że technologia blockchain to nie tylko bitcoin, ale przede wszystkim podstawa nowej infrastruktury dla całego rynku kapitałowego. Spółki Grupy KDPW od lat intensywnie inwestują w rozwój usług opartych na rozwiązaniach technologicznych. Zaprezentowany w tym roku projekt CSDonDLT jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed infrastrukturą posttransakcyjną. Bazuje na naszych doświadczeniach i obserwacjach w odniesieniu do potencjału oraz korzyści wynikających z zastosowania technologii blockchain jako uzupełnienia i funkcjonalnego rozszerzenia tradycyjnej infrastruktury rynku kapitałowego. Musimy być gotowi na zmiany.

Dużo mówi się o zmianie cyklu rozliczeniowego. To co prawda planowane jest dopiero w 2027 r., ale pewnie 2026 r. to będzie już czas przygotowań?

Skrócenie cyklu rozrachunkowego niesie ze sobą szereg korzyści, jak chociażby szybszy transfer aktywów i środków czy mniejsze ryzyko niewypłacalności kontrahenta, co poprawi efektywność rynku. Jednak wymaga to znaczących inwestycji w automatyzację i modernizację systemów IT dla wszystkich uczestników rynku. Przejście na cykl T+1 dopiero w 2027 r. wynika z faktu, że na rynku europejskim występuje wiele walut, systemów prawnych i instytucji infrastruktury. Szczególne znaczenie ma brak harmonizacji w obszarze prawa korporacyjnego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Przejście na skrócony cykl rozrachunkowy będzie zatem wyzwaniem prawnym, technologicznym i inwestycyjnym dla wszystkich uczestników rynku. Dlatego dla sprawnego przejścia na nowy cykl kluczowa jest ścisła współpraca. Przyszły rok będzie z pewnością okresem wzmożonych prac w tym obszarze.

2026 r. to też planowany start OKI. To też będzie wyzwanie dla KDPW?

OKI nie będą stanowiły dla nas wyzwania, patrząc technicznie na naszą działalność. Będą miały jednak duże znaczenie dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego i liczę na to, że zaktywizują te osoby, które lokują swoje oszczędności w bankach, na rachunkach lub nisko oprocentowanych lokatach. Polacy oszczędzają mało i robią to w sposób nieefektywny. Według danych Eurostatu stopa oszczędności w Polsce w 2024 r. wyniosła zaledwie 6,38 proc. wobec unijnej średniej 14,32 proc. Polacy zgromadzili aż 1,75 bln zł w gotówce i depozytach bankowych, a w instrumenty finansowe o wyższej stopie zwrotu – akcje czy obligacje korporacyjne – ulokowano zaledwie około 0,6 bln zł. OKI mają być impulsem dla polskiej gospodarki, zwiększyć udział inwestycji i odciążyć rynek od nadmiernej dominacji depozytów. Ministerstwo Finansów szacuje, że łączny napływ nowych środków na GPW do 2040 r. wyniesie około 74 mld zł. To może być bardzo istotny czynnik rozwojowy dla naszego rynku.

2025 r. to w grupie KDPW także okres zacieśniania współpracy międzynarodowej m.in. z giełdą w Armenii. Ta „ekspansja” zagraniczna będzie kontynuowana?

W czerwcu 2022 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nabyła 65,03 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). Z kolei AMX jest właścicielem armeńskiego centralnego depozytu papierów wartościowych. Współpraca z tamtejszym rynkiem wydaje się więc naturalnym krokiem z naszej strony. W czerwcu 2025 r. KDPW uzyskał akredytację uprawniającą do nadawania kodów LEI podmiotom prawnym zarejestrowanym w Armenii. Kolejnym elementem zacieśniającym relacje między rynkami kapitałowymi w Polsce i Armenii było podpisanie umowy między Krajowym Depozytem a Central Depository of Armenia (CDA) we wrześniu 2025 r. Dzięki temu utworzone zostało bezpośrednie połączenie operacyjne z rynkiem armeńskim. Umowa otwiera drogę dla tamtejszych spółek do notowania na giełdzie w Warszawie. Porozumienie między centralnymi depozytami stanowi element szerszej strategii wspierania rozwoju rynku kapitałowego w Armenii oraz budowania jego relacji z rynkami w Unii Europejskiej.

Rynek kapitałowy może patrzeć z optymizmem w przyszłość?

Polska gospodarka rozwija się bardzo prężnie i w tym obszarze mamy także optymistyczne prognozy na przyszłość. Mimo rosnącej gospodarki rynek kapitałowy za tym rozwojem nie nadąża. Kapitalizacja spółek notowanych na GPW w 2024 r. stanowiła 22 proc. krajowego PKB, podczas gdy średnia dla państw Unii Europejskiej wynosiła 67 proc. Tak niski poziom kapitalizacji znacząco ogranicza zdolność krajowego rynku kapitałowego do efektywnego wspierania inwestycji. Europejskim giełdom brakuje nowych spółek oraz instrumentów przekierowujących oszczędności na rynek kapitałowy. Według ostatnich danych Association for Financial Markets in Europe w trzecim kwartale 2025 r. na europejskich giełdach pozyskano 27,8 mld euro w transakcjach akcyjnych, co stanowi wzrost o blisko 92 proc. r./r. Mniej optymistyczne jest to, że wzrost ten wynikał głównie z emisji wtórnych. Transakcje IPO w trzecim kwartale 2025 r. wyniosły tylko 3,1 mld euro. Nie chciałbym wyjść na czarnowidza, bo tak nie jest, ale przed nami sporo pracy nad tym, aby znacząco zwiększyć rolę i znaczenie rynków kapitałowych w finansowaniu rozwoju europejskiej gospodarki. Bez tego trudno będzie Europie osiągnąć przewagi konkurencyjne wobec Stanów Zjednoczonych czy Chin. Europejskie rynki kapitałowe muszą odgrywać większą rolę w finansowaniu gospodarek. Warto pamiętać, że PKB Unii Europejskiej jest wyższe od PKB Chin. Jako Europa jesteśmy drugą siłą gospodarczą świata. Liczę na to, że uda się przełamać impas i Unia Oszczędności i Inwestycji, a także działania realizowane lokalnie, na naszym rynku, pozwolą na zwiększenie znaczenia rynku kapitałowego, bo ma on duży potencjał do dalszego rozwoju.

