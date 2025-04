Banki stracą na obniżce stóp. Ale zyski wciąż będą wielomiliardowe

Chodzi tu o obligacje Skarbu Państwa, ale też kredyty mieszkaniowe z okresowo stałym oprocentowaniem (zwykle to pięć lat). Trudno powiedzieć, jaki obecnie jest udział takich kredytów w portfelu hipotecznym banków, ale w ostatnich dwóch lata bardzo zyskały one na popularności. Z raportów AMRON-SARFiN wynika, że w 2023 r. około 72 proc. wszystkich sprzedanych wówczas kredytów miało stałe odsetki (w tym również te z programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”), a w 2024 r. – niemal 80 proc.

Oczywiście za jakiś czas oprocentowanie zarówno papierów skarbowych, jak i pożyczek dla klientów zmieni się prawdopodobnie na niższe i będą bankom przynosić niższe odsetki. Ale na razie stanowi to ochronę przed skokowymi stratami.

Jaka wrażliwość na ruchy RPP

Do tego ważne jest stosowanie hedgingu zabezpieczającego przed ryzykiem stopy procentowej, a także polityka optymalizacji kosztów odsetkowych. Im większy potencjał do obniżenia oprocentowania depozytów ma dany bank, tym lepiej z punktu widzenia wyniku odsetkowego.

Jak to wygląda w poszczególnych bankach? Raportowanie na ten temat nie jest spójne, więc trudno przeprowadzić analizę porównawczą. Ale warto podać kilka przykładów. Tak więc władze Pekao w prezentacji wynikowej za IV kw. 2024 r. oceniły wprost, że obecnie wrażliwość banku na zmiany stóp procentowych jest ograniczona. Przyczyniać się ma do tego m.in. stale realizowana strategia zabezpieczająca poprzez instrumenty pochodne (o wartości ok. 20 mld zł) czy dominacja (ok. 90 proc.) okresowo stałej stopy w sprzedaży hipotek (a ich udział w całym portfelu sięgać ma już ok. 30 proc.).

PKO BP w swoim sprawozdaniu finansowym podaje, że dla całej grupy wrażliwość dochodu odsetkowego na obniżenie stóp o 100 punktów bazowych w horyzoncie jednego roku wynosi -548 mln zł (a dla samego PKO BP -494 mln zł). To szacunki dla warunków na koniec 2024 r., zaś według stanu koniec 2023 r. strata miałaby wynosić 1 mld zł.